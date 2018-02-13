Oğlunun doğum gününde eşi tarafından öldürülen anne toprağa verildi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ta boşanma davası süren 19 yaşındaki eşi Gizem Eşit\'i öldürüp, kayınpederi Vilayet Çiftçi\'yi yaralayan 20 yaşındaki Ruhşan Eşit tutuklandı. Ruhşan Eşit\'in eşi Gizem\'i bir yaşına giren oğlunun doğum gününü kutlama bahanesiyle çağırdığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Arif Taşçı Caddesi, Vilayetler Birliği Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Ruhşan Eşit, boşanma davası süren ve 1 aydır ailesinin yanında kalan Gizem Eşit ile kayınpederi Vilayet Çiftçi\'nin üzerine 36 FF 299 plakalı otomobilin içerisinden av tüfeği ile ateş açtı. Olay yerinden ayrılan Eşit, ardından polise giderek teslim oldu.

Ambulansla Harakani Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve 12 yerine saçma isabet eden Gizem Eşit yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamazken, babası Serbest\'in ise el parmağı koptu.

Gizem Eşit\'in Kars Fethiye Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Gizem Eşit\'in ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze törenine elinde bandajla gelen baba Vilayet Çiftçi\'nin ayakkabılarındaki kendi ve kızına ait kan izleri dikkati çekti.

Olay anında kızını koruyamadığını belirten Vilayet Serbest, \"Kızım bana sığınmıştı, onu koruyamadım. Kendi ellerimle öldürttüm. Kızım bana hakkını helal etsin. Ona babalık yapamadım, bana sığınan kızımı kendi ellerimle oraya götürdüm. Her şey benim yüzümden oldu. Olay birkaç dakika önce yaşansaydı torunum ve diğer kızlarım da ölebilirdi ama ne fark eder ki benim canım gitti, şimdi adalet isterse onu assın benim için önemi yok\" diye gözyaşı döktü.

Cenaze töreninde Eşit\'in kız kardeşleri ve annesi, \"Kınalı kuzum, bizi bırakıp nereye gidiyorsun\" diye ağıtlar yaktı. Genç yaşta hayatını kaybeden Gizem Eşit gözyaşları arasında Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Ruhşan Eşit, adliyeye çıkarılırken aynı dakikalarda öldürdüğü eşi Gizem Eşit’in ise cenaze töreni yapıldı. Ruhşan Eşit, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OĞLU İÇİN DÜZENLENEN DOĞUM GÜNÜNE DAVET EDİLMİŞ

Bu arada yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle yaklaşık bir aydır babasının evinde kalan Gizem Eşit\'in, bir yaşındaki oğlunun doğum günü nedeniyle eşinin ailesi tarafından hazırlanan kutlamaya katılmak üzere ailesiyle birlikte kayınvalidesinin evine davet edildiği ortaya çıktı. Olay anında Gizem Eşit, oğlu, iki kız kardeşi ve baba Vilayet Çiftçi ile Ruhşat Eşit\'in evinin önüne geldi. Gizem Eşit\'in kız kardeşlerinin yeğenini kucağına alarak önden binaya girdikleri sırada saldırının gerçekleştiği belirlendi. Bu sırada otomobilde bulunan Gizem Eşit ve baba Vilayet Çiftçi\'ye yaklaşan Ruhşan Eşit\'in tüfekle ateş açıp kaçtığı öğrenildi.

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