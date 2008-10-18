Oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi Savaş Aslanboğa'nın cenaze namazını, imam babası Mustafa Aslanboğa kıldırdı. Baba Aslanboğa, oğlunun öleceğini rüyasında gördüğünü, bir sesin, “Oğlunun cenazesi gelecek” dediğini söyledi.



Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksekokulu İşletmecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Savaş Aslanboğa'nın, üç arkadaşıyla birlikte gezdikleri otomobil, 11 Ekim sabahı Çanakkale'nin Çan İlçesi'nden Yenice İlçesi'ne giderken Derenti Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 17 HE 038 plakalı otomobili kullanan Çan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Volkan Yakan ile arkadaşlarından Mehdi Emirhan Kaptanoğulları olay yerinde ölürken, Savaş Aslanboğa ile Onur Şahin ağır yaralandı. Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk tedavilerinin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aslanboğa, yoğun bakımda beş gün süren yaşam savaşını önceki gün kaybetti.



Aslanboğa’nın cenazesi, dün sabah memleketi Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’ndeki evine getirildi. Gözyaşları içinde evden çıkarılan Aslanboğa'nın cenazesi, Abalı Mahallesi Camii'nde kılınacak cenaze namazı için musalla taşına konuldu. Cenazeye Aslanboğa'nın ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cami imamı Mustafa Aslanboğa, cuma namazının ardından cenaze namazını kıldırmak için oğlunun tabutunun önünde cemaate saf tutturdu.



Namaz öncesi yaptığı konuşmada, oğlunun öleceğini rüyasında gördüğünü anlatan imam Aslanboğa, şunları söyledi:

“Rüyamda ilçemize iki şehit geldiğini gördüm. Ayrıca bir ses, ‘oğlunun cenazesi de gelecek’ dedi. Rüyamı sadece kızıma anlattım. Rüyamın ardından da oğlumun kaza yaptığını öğrendim. Beş gün boyunca komada kaldı. Rüyamda duyduğum ses gerçekleşti ve oğlum öldü, çok üzgünüm. Bugüne kadar birçok cenaze namazı kıldırdım. Ancak, musalla taşındaki cenazenin insanın kendi kanından olması çok zor bir şey.”









