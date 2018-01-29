Oğlunun asker eğlencesine koltuk değneğiyle katıldı

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesinde, Samet Yalap (20), vatani görevi için Konya gitmeden önce ailesi ve yakınlarıyla asker eğlencesi düzenledi. Bir süre önce ayak bileği zedelenen anne Abide Yalap, oğlunun asker eğlencesine ayağı alçıda ve koltuk değnekleriyle katılırken, gecede \'En büyük asker, bizim asker\' sloganları atıldı, İzmir Marşı söylendi.

Konya Hava Savunma Merkez Komutanlığı\'nda vatani görevini yapacak Samet Yalap, ailesi ve yakınlarıyla birlikte, eski futbolcu ve teknik direktör Fatih Akyel\'in sahibi olduğu düğün salonunda \'asker eğlencesi\' düzenledi. Geceye, Saray Belediye Başkanı CHP\'li Nazmi Çoban, Yalap Ailesi\'nin yakınları ve dostları katıldı. Düğün salonundaki eğlenceye, Ayak bileği zedelenen anne Abide Yalap, oğlunun asker eğlencesine ayağı alçıda ve koltuk değnekleriyle katıldı. Bir an olsun oturmayan anne Abide Yalap, askere gidecek oğlu Samet ile birlikte oynadı. Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban gecede Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekâtı\'ndaki Türk askerlerinin başarılı sonuçlar aldığını ifade ederek, tüm askere \'hayırlı tezkereler\' diledi.

Abide ile Mesut Yalap çifti oğullarının askere gidecek olmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Geceye katılanlar gönüllerince eğlenirken, \'En büyük asker, bizim asker\' sloganları atıldı. Gecenin sonunda İzmir Marşı söylendi.



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