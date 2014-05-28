Oğlunun ABD'deki mezuniyetine gidecek Gül, masrafları kendi karşılayacak

Oğlu Mehmet Abdullah Gül'ün Harvard Üniversitesi'nden mezuniyet töreni için 28 Mayıs'ta Boston'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu seyahatin masraflarını kendisi karşılayacak.

Radikal gazetesi yazarı Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Ahmet Sever’in Gül’ün mezuniyet töreni için yapacağı seyahati Cumhurbaşkanlığı makam uçağı değil, Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle yapıyor olmasının da böyle bir hassasiyetten kaynaklandığını belirtti.

Murat Yetkin, “Cumhurbaşkanının tutumu, Türkiye’de yolsuzluk ve usulsüzlük tartışmalarının yaşandığı bir dönemde ayrı bir önem taşıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Süleyman Demirel de özel programlarının harcamasını ayrı tutma örnekleri sergilemişlerdi. Gül bu geleneği sürdürdüğünü de göstermiş oluyor” görüşünü dile getirdi.

Murat Yetkin’in Radikal gazetesinin bugünkü (28 Mayıs 2014) nüshasında yayınlanan, “Gül, ABD seyahatini cebinden yapıyor” başlıklı haber şöyle:

‘Gül, ABD seyahatini cebinden yapıyor’

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün oğlu Mehmet Gül’ün ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden mezuniyet töreni için 28-31 Mayıs’ta Boston’a yapacağı seyahatin ücretini devlet harcaması olarak değil, kendi cebinden yapacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Ahmet Sever, sorumuz üzerine, Cumhurbaşkanının eşi Hayrünnisa Gül’le birlikte seyahat boyunca yapacağı bütün özel masrafları kendisinin karşılayacağını söyledi.

Sever, zaten Gül’ün mezuniyet töreni için yapacağı seyahati Cumhurbaşkanlığı makam uçağı değil, Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle yapıyor olmasının da böyle bir hassasiyetten kaynaklandığını izah etti. Sever, Cumhurbaşkanının Boston’da bulunduğu sürece resmi nitelikte temaslar da yapacağını, örneğin Harvard Üniversitesi’nde bir konferans vereceğini, büyük Amerikan şirketlerinin üst yöneticileriyle Türkiye’ye yatırım amaçlı görüşmeler yapıp, ABD’de yaşayan Türk bilim insanlarıyla toplantılara katılacağını, ancak ziyaretin amacı şahsi olduğu için tamamını aynı kapsamda değerlendirdiği bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanının tutumu, Türkiye’de yolsuzluk ve usulsüzlük tartışmalarının yaşandığı bir dönemde ayrı bir önem taşıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Süleyman Demirel de özel programlarının harcamasını ayrı tutma örnekleri sergilemişlerdi. Gül bu geleneği sürdürdüğünü de göstermiş oluyor.

Sever, Cumhurbaşkanına eşlik edecek koruma ekibinin ise, ayrı görev tanımı nedeniyle kamu görevlisi harcama kurallarına tabi olduklarını söyledi.