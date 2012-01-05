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Dünya

Oğlunu satışa çıkardı

Saud bin Nasır El Shahry isimli Suudi Arabistan vatandaşı, oğlunu Facebook'ta 20 milyon dolara satışa çıkardı.

05 Ocak 2012 02:00


T24-  Saud bin Nasır El Shahry isimli Suudi Arabistan vatandaşı, oğlunu Facebook'ta 20 milyon dolara satışa çıkardı.




İngiltere'de Arapça yayımlanan Eş Şark El Avsat gazetesinde yer alan bir haberde, Saud bin Nasır El Shahry isimli Suudi Arabistan vatandaşının, oğlunu Facebook'ta 20 milyon dolara satışa çıkardığı bildirildi.


Geçim sıkıntısı çektiği belirtilen babanın, annesi ve kız kardeşine daha iyi bir hayat sunmak için bu kararı aldığı kaydedildi.

Dükkânı yasadışı olduğu için kapatılan ve 35 yaşın üzerinde olduğu için devlet yardımı alamadığı belirtilen babanın satış için bir şartı var. El Shahry, oğlunu satın alacak kişinin nerede yaşadığını bilmek istiyor.


 

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