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Oğlunu konuk etti

Filiz Akın Pazar günü yayınlanacak “Filiz Akın’la Haftasonu Sohbetleri” programında oğlu İlker İnanoğlu’nu ağırladı.

11 Aralık 2008 02:00

Türk Sineması’nın efsane isimlerinden Filiz Akın Pazar günü yayınlanacak “Filiz Akın’la Haftasonu Sohbetleri” programında oğlu İlker İnanoğlu’nu ağırladı.

Filiz Akın’ın oğlu ile yaptığı söyleşinin çekimlerinde ünlü anne oğlun bugüne dek pek de medyaya yansımamış anıları da yer aldı. 5 yaşındayken Altın Portakal kazanmasından ortaokul yıllarında yurt dışında yatılı okumasının verdiği üzüntüye kadar birçok anıyı paylaşan Akın ve İnanoğlu aynı zamanda birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini de bir kez de kameralar önünde söyleyerek duygusal anlar yaşadılar.

Hollywood’da uzun süre oyunculuk dersleri alan ve sertifikası ile oradaki aktör stüdyolarda ders de veren İlker İnanoğlu Amerika’da bulunduğu süre içinde Tom Cruise’dan Brad Pitt’de, Nicole Kidman’dan Goldie Hawn’a kadar pek çok ünlü oyuncu ile tanışma fırsatını da bulmuş.

Amerika’da garsonluktan oyunculuğa kadar pek çok iş yapan İnanoğlu başından geçen 3 evliliğinden de söz etti ve başından geçen evliliklere rağmen evlilikten korkmadığını ve şu anda hayatını paylaştığı kişi ile çok mutlu olduğunu vurguladı.

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