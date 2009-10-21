Oğlunu baltayla öldürdü

Ankara’da üç ay önce eşini satırla yaralayan bir kişi, dün yine dehşet saçtı.



Eşinin “Beni ve çocuklarımı öldürecek” demesine rağmen savcılıkça serbest bırakılan baba, oğlunu 17 balta darbesiyle öldürdü.

Ankara’da eşinin, “Beni ve çocuklarımı öldürecek, bu adamı tutuklayın” talebine rağmen savcılıktan serbest kalan baba, oğlunu öldürdü.



Geçimini hurdacılık yaparak sağlayan İsmail Atay (56), üç ay önce tartıştığı eşi Senem Atay’ı satırla yaraladıktan sonra balkondan aşağı atladı. Senem Atay, 40 gün yoğun bakımda kalırken, İsmail Atay’ın da iki ayağı kırıldı. Senem Atay, taburcu edildikten sonra Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi’ne başvurdu. Ailenin Korunmasına Dair Kanun kapsamında korunma talep eden Senem Atay’ın şikâyeti üzerine kocası savcılığa çıkartıldı. Senem Atay’ın, savcılıkta, “Psikolojisi bozuk, beni ve çocuklarımı öldürecek. Tutuklanmasını istiyorum” demesine rağmen İsmail Atay serbest bırakıldı.



17 defa baltayla vurdu



Savcılıktan serbest bırakılan İsmail Atay, önceki gece Mamak’ta 2 bin 500 TL’yi bankadan çekerek harcayan oğlu Aslan Atay ile tartıştı. Birbirlerine küfür eden taraflar daha sonra kendi odalarına çekildi. Bir süre sonra odasından çıkan baba İsmail Atay, kömürlükteki baltayı alarak saat 03.00 sıralarında uyuyan oğlunun odasına gizlice girdi. Atay, kafasına ve vücudunun değişik yerlerine 17 defa baltayla vurarak oğlunu öldürdü. Olay yerine gelen polislerce gözaltına alınan İsmail Atay, mahkemece tutuklandı.