Oğlundan Koronavirüs teşhisi konan Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, koronavirüs teşhisi konulan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun son durumunu oğlu Onur Taşçıoğlu'na sordu. Taşçıoğlu, ''Bağışıklık sistemi virüsle büyük mücadelede" yanıtını verdi.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını oğlu Onur Taşçıoğlu duyurmuştu. Kaftancıoğlu, Onur Taşçıoğlu’na sosyal medyadan mesaj göndererek, “Babanla ilgili son durum bilgisi alabilir miyiz? Bütün hastaları gibi biz öğrencileri de dört gözle iyi haberlerini bekliyoruz” dedi.

"Hâlâ entube; tüm uygulanabilecek ilaçlar veriliyor"

Onur Taşçıoğlu ise, Kaftancıoğlu’na, “Babam hâlâ entube durumunda. Bağışıklık sistemi virüsle büyük mücadelede. Tüm uygulanabilecek ilaçlar veriliyor. Babam için oluşturulan sağlık kurulu hocaları, tüm tedavi opsiyonlarını neredeyse her gün bir araya gelip, tartışıp gerekeni yapıyorlar. Babam ve tüm kahramanlar için…” yanıtını verdi ve ‘alkış’ ifadesini paylaştı.

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