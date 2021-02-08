Oğluna torpil yapmaktan yargılanan rektör yeniden atandı

Hakkari Üniversitesi Rektörü Ömer Pakiş, hakkında oğlunu usulsüz şekilde atadığı gerekçesiyle açılan dava devam ederken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden rektör olarak atandı.

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı döneminde, 28 adayı eleyip oğlu Halit Ziya Pakiş’i araştırma görevlisi olarak üniversiteye alan Hakkari Üniversitesi Rektörü Ömer Pakiş, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden rektör olarak atandı.

Pakiş'in yaptığı usulsüz atamayı geçtiğimiz eylül ayında Sözcü gazetesinde Ali Ekber Ertürk gündeme getirmişti. Pakiş’in 2015 yılında İlahiyat Fakültesi Dekanlığı döneminde oğlunu aynı fakülteye araştırma görevlisi olarak aldığı tespit edilmişti. Mart ayında tespit edilen olayın ardından Kamu Denetçiliği Kurumu konuyla ilgili rapor hazırlamış ve sınavın iptalini istemişti. Ancak rektörlük sınavı iptal etmedi.

Kamu denetçisi rapor hazırladı

Kamu Denetçisi Arif Dülger'in olayla ilgili hazırladığı rapora göre, oğul Halit Ziya Pakiş, ALES ve yabancı dil sıralamasında 31 kişilik listede 29'uncu sırada yer alıyordu. Rapora göre, başvuranlardan 19'u, transkrip belgesinde “mühür üzerinde imza olmaması, kaşenin imzasız olması” gibi gerekçelerle elendi. Kalan 12 kişiden 8'i sınava girmedi. 4 kişi ise üniversitenin yazılı sınavında 5-15 gibi puanlarla elendi. Elenen adaylar ise 84, 79 gibi yüksek puanlar alanlardı.

Soruşturma başlatıldı dava açıldı

Ardından Rektör Pakiş hakkında açılan soruşturmada Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini hazırladı. 5 Haziran 2020’de tamamlanan iddianamede, Rektör Pakiş'in, “görevini kötüye kullanmaktan dolayı” yargılanması ve görevden el çektirilmesini istedi. Ayrıca, jüri üyelerinin de yargılanması talep edildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında dava açıldı. İlk duruşma ekim ayında görüldü, Pakiş'in savunması alındı ve duruşma 2021 Nisan ayına ertelendi. Yargılaması devam ederken Pakiş, yeniden Cumhurbaşkanı tarafından göreve getirildi.

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