Oğluna pusu kurup ölümünü izledi

1970’lerin sigara kaçakçısı, 1990’lar sonrasının ise tarikatçısı Osman Asilsoy, eşinden boşanmasına engel olduğunu öne sürdüğü oğlu Fatih Asilsoy’u garajda adamlarına öldürttüğü iddiasıyla gözaltına alındı.



Asilsoy Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı işadamı Osman Asilsoy, eşi Kamile Asilsoy’dan boşanmasına karşı çıkan oğlu Fatih Asilsoy’u (23) adamlarına öldürttüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Daha önce ‘kaçakçılık ve karapara aklama’ olaylarına adı karışan Asilsoy, eşinden boşanmak için dava açtı. Eşinin boşanmayı kabul etmemesi üzerine duruşma ertelendi. İddiaya göre Asilsoy, boşanamamasından sorumlu tuttuğu oğluyla birkaç kez sert biçimde tartıştı.

Son olarak Asilsoy, yeğeni İsmail Işıkoğlu ve adamları Hasan Oruç ile Abdullah Oruç’u da yanına alarak önceki gece eşinin iki çocuğuyla birlikte oturduğu Florya Kırserdar Sokak’taki evine gitti. Kapı görevlisi Veysel Umur tarafından kapalı otoparka sokulan Asilsoy ve adamları Fatih Asilsoy’un gelmesini bekledi. Otomobiliyle gece 02.00 sıraları garaja giren Fatih Asilsoy saldırıya uğradı. Asilsoy, kendisini kelepçelemek isteyen kişilere direnince bıçaklandı. Babası tarafından hastaneye kaldırılan Asilsoy, 9 saat sonra hayatını kaybetti. Polis, baba Asilsoy, yeğeni Işıkoğlu, adamları Hasan ve Abdullah Oruç ile kapıcı Veysel Umur’u gözaltına aldı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen Hasan ve Abdullah Oruç, Işıkoğlu’nun elinde bıçak olduğunu öne sürdü.



‘Niyetim konuşmaktı’Asilsoy sürekli kendisini tehdit eden oğluyla konuşmak için evine gittiğini söyledi. Oğlunun silahı olduğunu bildiği için yanına adamlarını da aldığını söyleyen baba, “Niyetim etkisiz hale getirip konuşmaktı. Ama direnince çıkan arbedede yere yığıldı. Karanlık olduğu için kimin bıçakladığını görmedim” dedi.



Öldürülen Fatih Asilsoy’un ağabeyi Bülent Asilsoy ise cinayetin babası tarafından planlandığını söyledi. Asilsoy, “Babam kardeşimi sürekli tehdit ediyordu. Daha önce de bir kavgada kardeşime silah sıkmıştı. Garajda ağzını bantlayıp kelepçe takmışlar. Daha sonra da insanlık yapmış gibi hastaneye götürüp kan vermişler. En ağır şekilde cezalandırılsınlar” diye konuştu.





Kaçakçılıktan tarikata



Osman Asilsoy, 1977’de sigara kaçakçılığından 5 yıl hapis cezasına çarptırılınca yurt dışına kaçtı. Afla yurda dönen Asilsoy, 250 milyon dolarlık kara paranın İsviçreli Magaryan kardeşler kanalıyla aklanması davasında Aru Dolakay, Varujan Kumdagezer, Adem Hüseyinoğlu, Çillo Mehmet ve Dikran Bahadır Altun’un da bulunduğu 12 kişiyle yargılanıp beraat etti. Gümüşyaka’da kiraladığı Hazine arazisine lüks bir külliye inşa etti. Asilsoy Kültür ve Eğitim Vakfı’nı kurup genç kız ve kadınlardan oluşan müritlerine dini tebliğ yapmaya başladı. 1999’da külliyesini yıktırmak isteyen Gümüşyaka Belediye Başkanı Yılmaz Fadıl’ı adamlarına dövdürdü.

