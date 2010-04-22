Oğluna bayram hediyesi olarak böbreğini verdi

Doğumundan itibaren 7 yıl boyunca periton diyalize bağlı yaşayan çocuk, babasının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında verdiği böbrekle sağlığına kavuştu.Anne ve babası ayrı yaşayan 7 yaşındaki Ahmet Kağan Çakar, doğumundan itibaren böbrek yetmezliği çekmeye başladı. Ailesi tarafından bugüne kadar evinde periton diyalize bağlı kalan Çakar'ın durumunun ilerlemesi üzerine doktorlar böbrek nakli yapılması gerektiğini söyledi.Kadavradan organ çıkmaması üzerine Bilecik'te mühendis olarak çalışan babasını arayan Ahmet Kağan Çakar, babasının kendisine böbreğini vermesini istedi. Oğlunun sağlığına kavuşması için Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine gelen babanın böbreğinin oğluna uygun olduğu anlaşıldı.Bunun üzerine, EÜ böbrek nakil ekip başkanı Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun ve ekibi tarafından yapılan nakille Ahmet Kağan Çakar sağlığına kavuştu.Baba Şener Çakar (37) oğlunun doğuştan itibaren böbrek yetmezliği çektiğini, 7 yıl boyunca günde 8 saat periton diyalize bağlı yaşadığını söyledi.Oğlunun iyileşmesi için bir kez daha olsa yine böbreğini verebileceğini kaydeden Çakar, ''Oğluma en güzel 23 Nisan hediyesini verdim. İyileşeceği için çok mutluyum'' dedi.Oğlunun bu yıl okula başladığını ancak nakil nedeniyle okula devam edemediğini ifade eden Çakar, önümüzdeki yıl yeniden okula kayıt yaptıracaklarını sözlerine ekledi. (aa)