T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Oğluna bayram hediyesi olarak böbreğini verdi

22 Nisan 2010 03:00

Doğumundan itibaren 7 yıl boyunca periton diyalize bağlı yaşayan çocuk, babasının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında verdiği böbrekle sağlığına kavuştu.
     Anne ve babası ayrı yaşayan 7 yaşındaki Ahmet Kağan Çakar, doğumundan itibaren böbrek yetmezliği çekmeye başladı. Ailesi tarafından bugüne kadar evinde periton diyalize bağlı kalan Çakar'ın durumunun ilerlemesi üzerine doktorlar böbrek nakli yapılması gerektiğini söyledi.
     Kadavradan organ çıkmaması üzerine Bilecik'te mühendis olarak çalışan babasını arayan Ahmet Kağan Çakar, babasının kendisine böbreğini vermesini istedi. Oğlunun sağlığına kavuşması için Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine gelen babanın böbreğinin oğluna uygun olduğu anlaşıldı.
     Bunun üzerine, EÜ böbrek nakil ekip başkanı Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun ve ekibi tarafından yapılan nakille Ahmet Kağan Çakar sağlığına kavuştu.
     Baba Şener Çakar (37) oğlunun doğuştan itibaren böbrek yetmezliği çektiğini, 7 yıl boyunca günde 8 saat periton diyalize bağlı yaşadığını söyledi.
     Oğlunun iyileşmesi için bir kez daha olsa yine böbreğini verebileceğini kaydeden Çakar, ''Oğluma en güzel 23 Nisan hediyesini verdim. İyileşeceği için çok mutluyum'' dedi.
     Oğlunun bu yıl okula başladığını ancak nakil nedeniyle okula devam edemediğini ifade eden Çakar, önümüzdeki yıl yeniden okula kayıt yaptıracaklarını sözlerine ekledi. (aa)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24