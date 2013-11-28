'Oğlumun katilleri cezaevinden kaçıyorsa; ailelerinden uzak oluversinler'

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun bugünkü toplantısına AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal arasında mahkum nakillerine ilişkin atışma damga vurdu. Eronat, “Bu nakiller sadece bölgedeki cezaevlerinden oluyor. Siz, hiç Batıdan bir mahkumun Bölgedeki cezaevlerinden birine gönderildiğin gördünüz mü” diyen Tanal’a, “Katiller cezaevinden kaçıyorsa, ailelerinden uzak oluversinler" yanıtı verdi. Eronat’ın yanıtına şaşıran Tanal, “ Ama, Ağrı gibi buradaki ailelerin Batıya gitmeleri çok zor. Bu bir ayrımcılık” dedi.

Tanal: Bölgedeki mahkumların Batıya gönderilmesi ayrımcılık

Cezaevleri ve Suriyeli sığınmacılarla ilgili raporların görüşüldüğü toplantıda, CHP’li Mahmut Tanal, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki cezaevlerinden nakillere değindi. Siyasi tutuklu ve hükümlülerin batı illerine nakledilmesinin ayrımcılık olduğunu öne süren Tanal, bu kişilerin aileleriyle görüşemediğini söyledi. Tanal, “Siz hiç Batıdan bölgeye gönderilen mahkum gördünüz mü” dedi.

Eronat: Ben oğlumu 6 yıldır göremiyorum

Tanal'ın sözlerine AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, tepki gösterdi. Bingöl Cezaevi’nden firar eden 18 kişi arasında oğlunun katilinin de olduğunu söyleyen Eronat, “Allah'tan yakalandılar. Ben oğlumu 6 yıldır görmüyorum. Katiller cezaevinden kaçıyorsa, ailelerinden uzak oluversinler" dedi.