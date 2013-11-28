T24 LogoT24 Logo
Politika

'Oğlumun katilleri cezaevinden kaçıyorsa; ailelerinden uzak oluversinler'

CHP'li Tanal: Ağrı gibi buradaki ailelerin Batıya gitmeleri çok zor. Bu bir ayrımcılık

28 Kasım 2013 19:40

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun bugünkü toplantısına AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal arasında mahkum nakillerine ilişkin atışma damga vurdu. Eronat, “Bu nakiller sadece bölgedeki cezaevlerinden oluyor. Siz, hiç Batıdan bir mahkumun Bölgedeki cezaevlerinden birine gönderildiğin gördünüz mü” diyen Tanal’a, “Katiller cezaevinden kaçıyorsa, ailelerinden uzak oluversinler" yanıtı verdi. Eronat’ın yanıtına şaşıran Tanal, “ Ama, Ağrı gibi buradaki ailelerin Batıya gitmeleri çok zor. Bu bir ayrımcılık” dedi.

 

Tanal: Bölgedeki mahkumların Batıya gönderilmesi ayrımcılık

 

Cezaevleri ve Suriyeli sığınmacılarla ilgili raporların görüşüldüğü toplantıda, CHP’li Mahmut Tanal,  Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki cezaevlerinden nakillere değindi. Siyasi tutuklu ve hükümlülerin batı illerine nakledilmesinin ayrımcılık olduğunu öne süren Tanal, bu kişilerin aileleriyle görüşemediğini söyledi. Tanal, “Siz hiç Batıdan bölgeye gönderilen mahkum gördünüz mü” dedi.

 

Eronat: Ben oğlumu 6 yıldır göremiyorum

 

Tanal'ın sözlerine AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, tepki  gösterdi. Bingöl Cezaevi’nden firar eden 18 kişi arasında oğlunun katilinin de olduğunu söyleyen Eronat, “Allah'tan yakalandılar. Ben oğlumu 6 yıldır görmüyorum. Katiller cezaevinden kaçıyorsa, ailelerinden uzak oluversinler" dedi.

ETİKETLER

oya eronatmahmut tanalakpchpcezaeviİnsan Hakları İnceleme Komisyonumahkumnakil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24