Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da otobüs kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ahmet Bacak (19) Antalya\'nın Kumluca ilçesinde toprağa verildi. Oğlunun tabutunu omuzlayan Hüseyin Bacak, \"Oğlum herkesle helalleşti, eğitim için Eskişehir\'e yola çıktı. Bugün oğlumun cenazesini değil, mezuniyet törenini yapıyoruz\" dedi.

Afyonkarahisar\'da dün meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uçak Gövde ve Bakım Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi Ahmet Bacak için memleketi Antalya\'nın Kumluca ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kumluca Merkez Eski Cami\'de düzenlenen cenaze törenine Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Yusuf Göven, belediye meclis üyeleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, Ahmet Bacak\'ın ailesi, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

\'DİPLOMASINI HEP BERABER VERDİK\'

Baba Hüseyin Bacak cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından oğlunun tabutunu omuzlayan Hüseyin Bacak, en öne geçerek bir süre taşıdı. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından taziyeleri kabul eden Hüseyin Bacak, \"Allah\'ım bizleri, tüm insanları sevdiklerinin acısıyla imtihan etme diye hep dua ederdim. Ancak bugün bunu ben yaşıyorum. Bir boşluktayım. Akıp gidiyorum. Allah yardımcım olsun. Oğlum herkesle helalleşti eğitim için Eskişehir\'e yola çıktı. Pazar gecesi saat 23.50\'de Antalya\'dan otobüse bindirdim. Bugün oğlumun cenazesini değil, mezuniyet törenini yapıyoruz. Diplomasını hep beraber verdik. Acımı tarif edemiyorum. Allah kimseye vermesin\" dedi.

GECE UĞURLADILAR, SABAH KAZA HABERİ GELDİ

Hüseyin ve Zuhal Bacak çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Ahmet Bacak\'ın bu yıl üniversiteyi kazandığı ve 2 hafta önce kaydını yaptırdığı belirtildi. Ahmet Bacak\'ın anne ve babası tarafından önceki gece Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nden Eskişehir\'e uğurlandığı kaydedildi. Ahmet Bacak\'ın Kumluca\'ya döndüklerinde kendisini aramalarını istediği anne ve babasının dün saat 02.00 sıralarında kendisiyle telefonda görüştüğü, birkaç saat sonra da kazanın meydana geldiği öğrenildi. Telefon görüşmesinden kısa süre sonra kazayı haber alıp, sabah Afyonkarahisar\'a giden Hüseyin ve Zuhal Bacak çifti, çocuklarının ölüm haberiyle yıkıldı. Ailenin lise öğrencisi bir kız çocukları daha olduğu belirtildi.



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