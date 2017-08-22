"Oğlumla dalga geçmesinler" dedi, 143 kilo verdi

Çorum'da bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Nadir Akbulut, 2 yıl önce 240 kiloya ulaştı.

Fazla kiloları nedeniyle askere alınmayan Akbulut, şu an 4.5 yaşında olan oğlu Göktuğ Akbulut için kilo vermeye karar verdi. Tüp mide ameliyatı olan Akbulut, 97 kiloya düştü.

Kilo verme sürecinde eşi Esra Akbulut'un kendisine büyük destek verdiğini belirten Nadir Akbulut, "Oğlumu okula götürürken arkadaşları tarafından 'Babası şişko diye' dalga geçmesin diye kilo vermeye karar verip, ameliyat oldum. Oğlum üzülmesin onunla dalga geçmesinler istedim. Bir arkadaşım beni bu konuda uyardı. Ben de böylece karar verdim. İyi ki buna karar vermişim, şimdi çok mutluyum. Sanki yeniden hayata geldim" dedi.