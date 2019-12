Oğlum şiddet uyguluyor

Soru: Merhaba. 20 aylık oğlum epey uzun zamandır şiddet uyguluyor. Severken bile vurarak seviyor. Kendinden büyük çocuklara vurduğu gibi 2.5 aylık kardeşine her fırsatta tokat atıyor. Yaptığının yanlış olduğunu nasıl anlatabilirim? Teşekkürler.



Gönderen: Filiz S.



Cevap



Sayın Filiz Hanım,



20 aylık oğlunuzun vurma davranışı gösterdiğinden bahsetmişsiniz. Zaman zaman çocuklar bizim istemediğimiz bu tarz davranışlar gösterebilirler. Önemli olan bu tür hareketlerin onların davranışlarına tamamen yerleşmeden önce önlem alabilmek, bu tür davranışlarını azaltmak/ yoketmek için çaba göstermektir.



Bu yaş grubu çocuklar; karşı gelme ve itiraz davranışları gösterirler, bağımsız olmak isterler ama bir yandan da sizden kopmak istemezler. Oğlunuz kendi yaş dönemi gelişim özelliklerinden dolayı vurma davranışını sergiliyor olabilir ya da çevresinden bu davranışı model alıyor olabilir. Oğlunuzun vurma davranışını engellemek için öncelikle neden ve hangi durumlarda, kiminle birlikteyken ve nerede bu davranışı yapıyor onu tespit etmek gerekir. Kıskandığı için, kendisini güvende hissetmediği için, uykusu geldiği için, acıktığı için, öfkelendiği için ya da başkasından görüp model aldığı için vurma davranışını sergiliyor olabilir. Tabi ki bu olasılıkların yanı sıra çocuğun kişisel özelliklerini de dikkate almak gerekir. Her çocuk için, onun kişiliğini de göz önüne alarak farklı müdahele yöntemleri kullanmak daha doğru olacaktır.



Öncelikle oğlunuzun hiçbir vurma davranışı gözardı edilmemeli ve buna izin verilmediği, bunun istenmeyen bir davranış olduğu ona hissettirilmelidir. Eğer oğlunuz kendinden küçük birine vurduğunda buna kızılıyor, kendinden büyüğe vurduğunda buna gülünüyorsa bu tutarlı bir tutum değildir. Bu nedenle durum ne olursa olsun çocuğun hiçbir zaman başkasına zarar vermesine fırsat verilmemeli ve bu hoş görülmemelidir. Ayrıca çocuğun ne zaman, hangi durumlarda vurduğu gözlemlenip; bunun yerine kullanabileceği daha uygun yöntemleri/ davranışları ona göstermek gerekir. Vurma davranışını göstermediği her an için oğlunuzu takdir etmek de önemlidir. Örneğin, “Kardeşine vurmadan/tokat atmadan sevdiğini görünce çok mutlu oldum” gibi sözler söyleyerek vurmanın kabul edilebilir bir davranış olmadığını her fırsatta oğlunuza bildirmelisiniz.



Son olarak, daha öncede bahsettiğimiz gibi özellikle bu yaşlarda çocuklar başkalarını taklit ederler; bu nedenle çocuğun yanında asla bu davranışları göstermemek ve bu davranışların sergilendiği film, dizi, klip, poster gibi görüntülerden de oğlunuzu uzak tutmak faydalı olacaktır.

Oğlunuzla birlikte sağlıklı ve mutlu günler dileriz.