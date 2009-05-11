Oğlum ek gıda almıyor

Soru: Merhaba benim 10 aylık bir oğlum var. Oğlum ek gıda almayı kabul etmiyor. Muz gibi bazı sevdiği şeyleri çok az olarak yiyor. Hâlâ anne sütü ile besleniyor. Ben olmadığım zaman anneannesi çok az tarhana çorbası yedirebiliyor. Bana bu konuda yol gösterirseniz sevinirim. Teşekkürler.



Gönderen: Alev Ç.



Cevap



Sayın Alev Hanım,



Anne sütü bebekler için en mükemmel besindir. Uzmanların bebek beslenmesinin ilk 6 ayında önerdiği anne sütüdür. 6 ayın sonunda ek gıdalara yavaş yavaş geçiş yapılabilir ancak sütünüz varsa anne sütü vermeye devam edebilirsiniz. Oğlunuzun ek gıda almada güçlük yaşamasının çeşitli nedenleri olabilir. Size yardımcı olacağını düşündüğümüz bazı önerilerimizi size şu şekilde sıralamak isteriz:



 Bebeğinize vereceğiniz ek gıdanın onun tarafından kabul edilmesini kolaylaştırmak için bebeğinizin açken vermeyi denemelisiniz. Bebeğinizin vereceğiniz gıdayı sevip sevmediğini anlamak için yüz ifadesi ve tavırları size yol gösterecektir. Yiyeceği diliyle iter ya da ağzından çıkarırsa bir kez daha deneyin. İkinci denemeden sonra aynı tavrını devam ettiriyorsa bebeğinizi çok fazla zorlamamanızı ve bu yeni yiyeceği bir daha denemeden önce 3-4 gün beklemenizi öneririz.

 Yeni ve farklı gıdalara yavaş yavaş geçiş yapılmalıdır. Önce az miktar verilmeli ve her defasında belli bir gıdayı bebeğinize sunmalısınız. Yeni verilmeye başlanan gıdaların bebekte alerji ya da sindirim güçlüğü yaratıp yaratmadığının anlaşılabilmesi için aynı anda birden fazla gıda verilmemelidir.

 Bazı durumlarda yutma işlevinin gelişmemesi kaşıkla besin almayı güçleştirebilir. Bu yüzden ek gıdalara geçiş döneminde sabırlı olmalı, beslenmenin çocuğunuzla aranızdaki ilişkiyi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz.

 Diş çıkarma dönemi bebeğin iştahsız ve huzursuz olduğu zamanlardır. Bu dönemlerde kaşıkla beslenmeyi reddetme sık karşılaşılan bir durumdur. Çok ısrarcı olmamanızı, doktorunuzla görüşerek bebeğinizin günlük besin ihtiyacını karşılaması için neler yemesi gerektiği konusunda tavsiye alabilirsiniz.

 Deneme ve yanılma yoluyla çocuğunuza birer birer farklı gıdaları vermeye başlamanızı öneririz. Muhallebi, meyve püresi, taze hazırlanmış çorbalar verebileceğiniz ek gıdalara birer örnektir. Çocuğunuzun farklı besin gruplarından gerekli vitamin ve mineral alabilmesi için doktorunuzdan örnek bir beslenme listesi isteyebilirsiniz.

 Son olarak çocuğunuza vereceğiniz tüm yiyeceklerin taze ve katkısız olmasına dikkat etmelisiniz Kimyasal koruyucu madde içeren konserve ve katkı maddeli hazır yiyecekleri çocuğunuzun beslenmesinde kullanmamanızı öneririz. Seçtiğiniz taze ürünlerin hormon ve kimyasal ilaç kullanılmadan üretilmesi de önemlidir.



Oğlunuzla birlikte sağlıklı günler dileriz.

