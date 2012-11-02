Abdullah Demirbaş: Oğlum dağdan inse benden az ceza alacak

Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, KCK davasından yargılandığını hatırlatarak, "Oğlum şimdi dağdan inse 6 sene 3 ayla yargılanacak. Ben ise yasal bir partinin belediye başkanı olarak KCK davasından 35 yılla yargılanıyorum" dedi.

Radikal gazetesi yazarı Oral Çalışlar, "Oğlum dağdan inse benden az ceza alacak" başıklı yazısında "çok dinli, çok kültürlü, çok etnisiteli eski Diyarbakır’ın farklılıklarını yaşatmak için kurdukları “40’lar Meclisi”nin" önde gelen temsilcileriyle buluşmasını ele aldı.

Çalışlar'ın yazısı özetle şöyle:

"Gazetecilerle görüşmek üzere gelen heyette yer alan isimler arasında bulunan Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, KCK davasından yargılanıyor. Hakkında istenen ceza 35 yıl. Demirbaş’ın oğlu Baran 16 yaşındayken dağa çıktı. Birkaç yıldır dağda. Baba ona engel olabilmek için çok uğraştı...

Diyarbakırlılarla bir araya gelince, açlık grevleri, çözüm, siyaset ve şiddet gibi kavramlar masadan eksik olmuyor. Şahin Alpay, ortak bir duyguyu dillendirdi:

'PKK şiddeti çözümü zorlaştırıyor. Açlık grevleri de bir anlamda şiddetin dili olarak gelişiyor.'

Abdullah Demirbaş özetle şunları söyledi:

Ben siyasette şiddetin karşısındayım. Oğlumun dağa çıkmaması için çok büyük çaba sarf ettim. O da bana, ‘siz siyaset yapıyorsunuz da ne oluyor’ diyerek karşı çıktı. Yaptığımız siyasetin bir işe yaramadığını iddia etti. Geçenlerde oğlumu dağda buldum. İnmesini istedim, yine benzer gerekçelerle reddetti. Bakın size bir şey söyleyeyim. Oğlum şimdi dağdan inse 6 sene 3 ayla yargılanacak. Ben ise yasal bir partinin belediye başkanı olarak KCK davasından 35 yılla yargılanıyorum.”