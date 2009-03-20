Oğlum çok ağlıyor

Soru: Benim oğlum 5 yaşında anaokuluna gidiyor. Okulunda öğretmeni uyumlu bir çocuk olduğunu söylüyor. Evde de uyum konusunda çok bir problemimiz yok. Ancak evde istediği bir şey olmadığında hemen ağlıyor. Ciddi bir şekilde ağlıyor. Ben de ısrarla ağladığında istediği ne olursa olsun yapmıyorum. Bu davranışın ne zaman son bulacağını bilemiyorum. Bu konuda çözüm olarak neler yapabilirim. Şimdiden teşekkür ediyorum.



Gönderen: Hacer B.



Cevap



Sayın Hacer Hanım,



5 yaşındaki oğlunuzla ilgili yaşadığınız zorlukları bizimle paylaşmış ve okul ile ev gibi iki farklı ortamda bazı davranışlarının farklılaştığını belirtmişsiniz.



Çocuklar okul hayatına başlamadan önce evde ailesiyle birlikte bol zaman geçirir ve anne-babasından birçok şey öğrenir. Diğer bir deyişle ilk eğitim alanı evdir. Okula başladıklarında iki ortam arasındaki farkları görür ve kendilerine göre bir değerlendirme yaparlar. Bu değerlendirmenin sonucunda da farklı ortamlarda farklı davranışlar geliştirebilirler.

İfadenizden öğretmeninin ve sizin, çocuğunuzun “uyumlu” olmasını, bulunduğu ortamda istenen davranışı yapması olarak tanımladığınızı anlıyoruz.



Tıpkı biz yetişkinler gibi çocukların da bir birey olarak farklı ortamlarda, farklı istek ve ihtiyaçları olması doğaldır. Bu nedenle çocuğun o ortamın özelliklerini ve kurallarını/sınırlarını önceden bilmesi hem sizin hem de çocuğunuzun işini kolaylaştırır. Örneğin bizler sinemaya giderken, salonda sessiz olmamız gerektiğini bildiğimizden ses çıkaracak yiyecekler yememeyi ya da sinemadan sonra yemeyi tercih ederiz. Eğer çocuklar da evde ve okuldaki kuralların neler olduğunu bilirlerse yukarıda bahsettiğimiz değerlendirmeyi daha doğru yaparlar.



Kural ve sınırları koyarken bazı konuları aklımızda tutmakta fayda vardır. Çocuklar kurallardan hoşlanırlar ve uygulamayı bilirler. Bazen bir kuralı uygulamak durumunda olduklarında sadece tekrar duymak için kuralı sesli tekrar ederler. Sınırları zorlamayı deneyerek, koyulan sınırların ve anne babalarının güvenilirliğini denerler.



Sınır koymak, çocuklara hayatta “evet” ve “hayır”ların olduğunu öğretir. Önemli olan bu “hayır” ve “evet”leri birer öğrenme deneyimine dönüştürmektir. Çocuğun kedinin kuyruğunu çekmesine izin verilmez, ama ona kedileri nasıl sevmeleri gerektiği öğretilebilir.

Bu nedenle çocuğunuzun istemediğiniz davranışı ile ilgili olarak onun anlayacağı şekilde konuşmak ve kuralları belirlemek, olumsuz davranışı önleme konusunda size yardımcı olacaktır. Çocuk o davranışın neden yapılmaması gerektiğini ve bu davranışı yapmaya devam ederse sonucunda ne olacağını bilmelidir.



İlginize teşekkür eder, mutlu günler dileriz.



AÇEV

