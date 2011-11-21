Oğlum cezaevinde, bir kızım dağa çıktı, biri de kayıp



T24 - PKK'lar tarafından gazdan zehirlenerek öldürüldükleri iddia edilen 5 PKK'lıdan biri olan Hilal Uğur’un annesi Hedle Uğur, AKP hükümetini eleştirerek, "Yeter artık üzerimizden siyaset yapacaklarına acımın nedenleri olan Kürt sorununu çözsünler" dedi. Anne Uğur, "Ciğerimin bir parçası cezaevinde. Bir parçasının cenazesi nerede bilmiyorum. Bir parçası da 3 aydır nerede bilmiyorum. Başbakan samimi olsa sorunu çözer, çocuklarımızın kanı dökülmezdi. Çünkü dağa çıkma gerekçeleri kalmazdı. Benim ciğerim yanıyor, onlar üzerimizden siyaset yapıp para kazanıyor" diye konuştu.



PKK’nın gaz zehirlenmesi sonucu yaşamlarını yitirdiğini duyurduğu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ise sık sık infaz edildiklerini ileri sürdüğü 5 PKK’lı kadından biri olan Tekoşin Şilan kod isimli Hilal Uğur’un annesi Hedle Uğur, Özgür Gündem gazetesine konuştu.



Özgür Gündem'in haberine göre, Uğur, Başbakan Erdoğan'ı 'ölümler üzerinden siyaset yapmakla' eleştirdi. “Başbakan'ın ‘Anneler çocuklarına sahip çıksın, dağa çıkmasını engellesin’ sözlerini hatırlatan anne Uğur, "Hem sorunu çözmüyor, hem de gelip annelerimizi suçluyor" dedi. Hedle Uğur sözlerini şöyle sürdürdü:



“ODTÜ’de okuyan oğluma 9,5 yıl ceza verdiler. Hilal ağabeyi cezaevindeyken dağa çıktı. Diğer kızımdan 3 aydır haber alamıyorum. Erdoğan üzerimizden siyaset yapacağına acımın nedeni olan Kürt sorununu çözsün.”







Şilan’ın annesi konuştu









Kızının Başbakan Erdoğan’ın Urfa'da düzenlediği bir mitingte yaptığı konuşmadan sonra dağa çıktığını söyleyen anne Hedle Uğur, “Başbakan ‘Anneler çocuklarına sahip çıksın, onların dağa çıkmasını engellesin’ demişti. Kızım o konuşmadan sonra ‘Hem sorunu çözmüyor, hem de gelip annelerimizi suçluyor’ diyerek bizden kopmaya başladı. Yoksa kızım üniversite sınavına çalışmış ve sınavdan yüksek puan almıştı. Ancak tercih yapmadan dağa çıktı” dedi.



Riha’nın Pirsûs (Suruç) ilçesinde kızı Hilal Uğur için açtıkları taziye çadırını ziyaret eden yurttaşlara polisin sert müdahalesini de hatırlatan anne Uğur, kendisinin de kızının fotoğrafını taşıdığı için tartaklandığını, 25 kişi ile birlikte gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alınanlardan 6’sı tutuklanmıştı.





‘Oğlum da hapiste’





Uğur, şöyle devam etti: “Başbakan çocukların dağa çıkmasını engellemek için önce Kürt sorununu çözsün. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) okuyan oğluma 18 yaşında 9,5 yıl hapis cezası verdiler. Yaklaşık 3 yıldır cezaevinde. Şilan ağabeyi cezaevinde iken dağa çıktı. Başbakan samimi olsa sorunu çözer, çocuklarımızın kanı dökülmezdi. Çünkü dağa çıkma gerekçeleri kalmazdı. Benim ciğerim yanıyor, onlar üzerimizden siyaset yapıp para kazanıyor.”





‘Yeter artık, çözün’





Kızı Şilan’ın yaşamını yitirmesinin açıklanmasından sonra 3 aydır bir diğer kızı Sümeyye’den de haber alamadığını söyleyen anne Uğur, “Ciğerimin bir parçası cezaevinde. Bir parçasının cenazesi nerede bilmiyorum. Bir parçası da 3 aydır nerede bilmiyorum. Yeter artık üzerimizden siyaset yapacaklarına acımın nedenleri olan Kürt sorununu çözsünler” diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Anne Uğur, en son Sabah Gazetesi’nde yer alan ve “Urfa, Mardin, Diyarbakır ve İsveç’in başkenti Stockholm’de yaşayan ailelerine, örgütün kadın yapılanmasının başındaki Zozan Çewlik imzalı birer mektup gönderildiği ortaya çıktı” şeklindeki haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi.











