"Oğlum; birlikte bir yaşam kurabileceğimiz, demokrasinin yeşerdiği bir Türkiye’de görüşmek üzere..."

“FETÖ/PDY ile PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Silivri'den oğluna mektup yazdı:

"Oğlum, mektubunu okudum.

Diyorsun ki; “İftiralar ve yalanlarla kirletmeye çalıştıklarınız, belki öteki dünyada haklarını helal etmeyecek size. Yine de ben, kendim ve benim gibi düşünen arkadaşlarım adına yemin ederim ki, ülkece maruz kaldığımız haksızlıklar bir gün yargılanacak olursa, bu haksızlığı yapanlara biz aynı adaletsizlikle yaklaşmayacağız; koşullar ne olursa olsun haklarını namusumuz bileceğiz.”

Çok haklısın. Biz ne istiyorsak sadece kendimiz için istemiyoruz. Özgürlükse hepimiz için özgürlük. Adaletse hepimiz için adalet. Bugünler de geçecek.

Unutma bir Meksika atasözü der ki, “Bizi gömmeye çalıştılar. Oysa ki, tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.”

Kimseye kırılma, darılma. Kalbine iyi bak...

Birlikte bir yaşam kurabileceğimiz, bağımsız, demokrasinin yeşerdiği bir Türkiye’de görüşmek üzere."