Oğlum altına yapıyor, ne yapmalıyım?

Soru: Merhabalar. Oğlum 5 yaşında ve bu sene anasınıfına başladı. Evde tuvaletiyle ilgili hiçbir problemi olmayan çocuğum okulda iki defa altına yaptı. Bu tuvaleti olduğunun farkına varmayışından değil öğretmeniyle tuvalete gitmekten sıkıldığından kaynaklanıyor. Evde birkaç kez anneannesiyle kaldığında da bunu yaptı, ilk yapışında öğretmeninden sık tuvaletini sormasını rica ettim ama buna rağmen ısrarla reddediyor gitmiyormuş. Bugün eve gelince çamaşırını yıkamasını istedim isteksiz de olsa yıkadı. Bu konuda nasıl davranmam gerektiğini konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyor kolaylıklar diliyorum.



Gönderen: Emel. K.



Cevap



Sayın Emel Hanım,



Oğlunuzun okula gitmeden önce tuvalet eğitimini kazandığını söylemişsiniz. Bazen çocuklar bu eğitimi kazansalar da çeşitli nedenlerden dolayı sizin de belirttiğiniz gibi altına kaçırabilirler. Siz zaten bu nedeni belirlemişsiniz. Büyük ihtimalle oğlunuz sizden ayrı kaldığı zaman böyle bir durum yaşıyor. Bunu bir tepki olarak da yapıyor olabilir. Çünkü yalnız okulda değil anneanne ile birlikte iken de aynı durum yaşanmış. Sorunu bulduktan sonra çözümü getirmek herzaman daha kolaydır. Siz de çamaşırını yıkamasını istemekle de doğru bir adım atmışsınız. Islaklarını yıkaması istenirken kesinlikle kızgın ve sert bir ifade kullanılmamalıdır ancak kararlı olunduğu belli edilmelidir. Böylece çocuğa şu fikir verilmiş olur. “Çiş kaçırabilirsin ama sonucuna sen katlanırsın, sen temizlersin, çünkü bu senin işin ve sorumluluğun”.



Ayrıca onunla konuşabilirsiniz. Nedenini birlikte konuşup onu rahatlatabilirsiniz. Oğlunuzla inatlaşma kızgınlık yaratacak ifadeler yerine sorumluluğu onun üzerine veren ifadeler kullanmak işe yarayacaktır.



Size tekrar kolay gelsin der iyi günler dileriz.



Saygılarımızla,



AÇEV

