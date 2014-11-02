Oğlu öldü, o yine de maça çıktı

Dinamo Bükreşli Stefan Barboianu, Steaua Bükreş mücadelesinden birkaç saat önce çocuğu ölse de maça çıktı.

Dün 157. kez oynanan Bükreş derbisi, büyük bir trajediye sahne oldu...

Steaue Bükreş'in Dinamo Bükreş'i ağırladığı maçtan önce konuk takımın ikinci kaptanı Stefan Barboianu, aldığı acı haberle sarsıldı.

26 yaşındaki futbolcu, derbiden birkaç saat evvel 3 gün önce doğan ve erken doğum nedeniyle hastanede tutulan bebeğinin ölüm haberini aldı.

Barboianu, acısını yüreğine gömdü ve teknik direktörü Flavius Stoican'a, "Oynamak istiyorum" dedi.

Maç sonu konuşan Dinamo'nun hocası Stoican, "Bu konu hakkında konuşmak kolay değil. Stefan'a büyük bir güven duyuyorum" diye konuştu.

Karşılaşma, 3-0 Steaua Bükreş'in üstünlüğü ile tamamlandı.

National Arena'daki derbide golleri Szukala, Papp ve Keseru kaydetti.