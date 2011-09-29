-Oğlu için çöplerden kapak topladı ANTALYA (A.A) - 29.09.2011 - Antalya'da geçirdiği trafik kazasının ardından omuriliği zedelenen ve yürüyemeyen 27 yaşındaki oğluna akülü araba alabilmek için çöplerden mavi kapak toplayan annenin hayali, Deniz Feneri Derneğinin oğluna akülü araba hediye etmesiyle gerçekleşti. Antalya'da yaşayan Barbaros Hayrettin Ortakalaycı, 17 ay önce kız arkadaşıyla birlikte otomobiliyle gezmeye çıktı. Otomobil, Mevlana Caddesi'nde otomobille çarpıştı. Kazada Ortakalaycı'nın boynu, kız arkadaşının kolu ve ayağı kırıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Ortakalaycı, yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kaldı. Omuriliğinde zedelenme tespit edilen Ortakalaycı bir daha yürüyemedi. Taburcu edildikten sonra adeta hayata küsen oğlunun durumuna çok üzülen anne Narşah Ortakalaycı (54), Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin kampanyasından yararlanarak oğlunun evden çıkması için gerekli akülü arabayı alabilmek amacıyla mavi kapak toplamaya karar verdi. Mavi kapakların oğlu için umut olduğunu belirten Ortakalaycı'ya yardım, Deniz Feneri Derneğinden geldi. Deniz Feneri Derneği Antalya Temsilcisi Ahmet Sargın, ailenin Yüksekalan Mahallesi'ndeki evinde, Barbaros Ortakalaycı'ya akülü araba hediye etti. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hiçbir yerini hareket ettiremediğini belirten Barbaros Ortakalaycı, ''İlk günler geçer sandım ancak geçmedi. Hastaneden taburcu olduktan sonra odama kapandım ve kimseyle görüşmedim ancak zamanla alışmaya başladım'' dedi. Hastane günlerinden sonra fizik tedaviye gitmek dışında evden çıkmadığını ifade eden Ortakalaycı, dışarı daha rahat çıkabilmek için akülü araba istediğini söyledi. Deniz Feneri Derneğinin katkılarıyla akülü arabası olduğunu ifade eden Ortakalaycı, ''Hediye edilen akülü araba kanatlarım olacak, özgürlüğe uçacağım. İstediğim yerlere kimsenin yardımı olmadan gideceğim. Bir nevi eski hayatıma döneceğim'' diye konuştu. Ortakalaycı, ayağa kalktığı gün kendisi gibi engelli insanlara yardım edeceğini belirterek, ''İnsan başına gelince anlıyor bazı şeyleri'' diye konuştu. Oğlu engelli olduktan sonra büyük sıkıntılar yaşadığını kaydeden anne Narşah Ortakalaycı da televizyonda mavi kapak karşılığında akülü araba verildiğini duyduğunu ve kapak toplamaya başladığını bildirdi. Mavi kapakların genellikle çöp tenekelerinde olduğunu ve buralardan kapak topladığını söyleyen Ortakalaycı, ''Çöp tenekelerinden mavi kapakları alırken insanlar şaşkın şaşkın bakıyordu ama hiç utanmadım. Çünkü her şey oğlum içindi. Sonra esnaf da bana destek vermeye başladı. Evde binlerce kapak oldu'' dedi.