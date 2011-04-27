Öğlen namazını soran polisin yeri değişti

T24 - Van'da bir hafta önce çıkan olaylarda camiye saklanan bir göstericiyi yakalayıp 'öğlen namazı kaç rekat' diye soran Çevik Kuvvet Şubesi Amiri Kenan Özkan'ın görev yeri değiştirildi. Özkan, Koruma Şube Müdür yardımcılığı görevine getirildi.

Van'da 19 Nisan 2011 tarihinde YSK'nın BDP'nin desteklediği 7 bağımsız adayı veto etmesi nedeniyle olaylar çıktı. Olaylar sırasında bir grup gösterici de polisten kaçarak Hazreti Ömer Camii'ne sığındı. Bu sırada gösterici olduğu ileri sürülen bir kişi de camiden çıktığı sırada Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Amiri Kenan Özkan'a yakalandı. Özkan, göstericiye "Öğlen namazı kaç rekat" diye sorunca gösterici de 4 rekat diye cevap verdi.Özkan, diğer polislere "alın bu arkadaşı" derken, olay da tartışma konusu olarak gündeme geldi.Bu olaylar üzerine yaklaşık 1.5 yıldır Çevik Kuvvet Şubesi amiri olarak görev yapan Kenan Özkan, Emniyet Müdürlüğü'nce görev yeri değiştirilerek, Koruma Şube Müdür yardımcılığına getirildi.Van Emniyet Müdürlüğü'nde geçen Perşembe günü terfi törenlerini yapıldığı Özkan'ın da görev yeri değişen 10 amir ve şube müdürü arasında bulunduğu öğrenildi.