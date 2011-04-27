T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğlen namazını soran polisin yeri değişti

Van'da bir hafta önce çıkan olaylarda camiye saklanan bir göstericiyi yakalayıp 'öğlen namazı kaç rekat' diye soran Çevik Kuvvet Şubesi Amiri Kenan Özkan'ın görev

27 Nisan 2011 03:00

T24 - Van'da bir hafta önce çıkan olaylarda camiye saklanan bir göstericiyi yakalayıp 'öğlen namazı kaç rekat' diye soran Çevik Kuvvet Şubesi Amiri Kenan Özkan'ın görev yeri değiştirildi. Özkan, Koruma Şube Müdür yardımcılığı görevine getirildi.


Van'da 19 Nisan 2011 tarihinde YSK'nın BDP'nin desteklediği 7 bağımsız adayı veto etmesi nedeniyle olaylar çıktı. Olaylar sırasında bir grup gösterici de polisten kaçarak Hazreti Ömer Camii'ne sığındı. Bu sırada gösterici olduğu ileri sürülen bir kişi de camiden çıktığı sırada Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Amiri Kenan Özkan'a yakalandı. Özkan, göstericiye "Öğlen namazı kaç rekat" diye sorunca gösterici de 4 rekat diye cevap verdi.

Özkan, diğer polislere "alın bu arkadaşı" derken, olay da tartışma konusu olarak gündeme geldi.

Bu olaylar üzerine yaklaşık 1.5 yıldır Çevik Kuvvet Şubesi amiri olarak görev yapan Kenan Özkan, Emniyet Müdürlüğü'nce görev yeri değiştirilerek, Koruma Şube Müdür yardımcılığına getirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nde geçen Perşembe günü terfi törenlerini yapıldığı Özkan'ın da görev yeri değişen 10 amir ve şube müdürü arasında bulunduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24