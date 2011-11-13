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'Oğlan çok yaramaz, o yapmıştır'

Kaçak elektrik kullanırken yakalandılar; kendilerini işte bu ifadelerle savundular...

13 Kasım 2011 02:00

T24 - Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (SEDAŞ) faaliyet alanındaki Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de kaçak elektrik kullanan kişilerin görevlilere şaşırtıcı cevaplar verdikleri belirtildi. 



SEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, kaçak elektrik kullanmanın ''kamuya ait bir malın çalınması'' anlamına geldiği ve bu kişiler hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı.        

Kaçak elektrik kullananlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verildiğine işaret edilen açıklamada, kaçak takip ve kontrol ekiplerince kaçak elektrik kullanırken yakalanan kişilerin verdikleri cevaplar şöyle sıralandı:         

''Kablolar çok sallanıyordu. Ben hepsini bir araya topladım, Allah Allah nasıl olur? 

Ben hayatta kaçak kullanmam. Vallahi haberimiz yok, kesin bizden önceki kiracı yapmıştır. Kabak bize patladı. 

Ben yapmadım. Oğlan çok yaramaz, o yapmıştır. 

İşten çıkardığımız eleman yapmış olabilir. Bizde kaçak maçak olmaz. 

Bizim ev eski, kapıyı sert vurunca kanca ondan düşmüştür. Yanlışın var abi, kaçak değildir. Abi bir daha bakalım istersen. Abi ben ne anlarım elektrikten?  

Kendiliğinden olmuştur. Ya görmeseniz olmaz mı? Şu meseleyi aramızda halletsek. Bir çözüm yolu vardır. Bu seferlik işlem yapma, yarın gel, eğer kaçak bulursan 10 misli ceza yaz.
Tüketimlerimizi inceleyin. Kaçak kullansak bu kadar yüksek fatura gelir mi?
Abi al sen şu parayı, bu defalık affet. Kaç para ceza gelir? Tutanak tutmasanız olmaz mı? Cezayı size ödeyelim. Mahkeme olmasın. Tutanak tutunca size madalya mı verecekler?
Ben imza atmam bu tutanağa. Bu iş burada bitmez.''



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