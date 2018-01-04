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Oğlak kalbi dışarıda dünyaya geldi

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Rauf Yuka'ya ait keçi, kalbi dışarda olan oğlak dünyaya getirdi

04 Ocak 2018 16:48

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde Rauf Yuka\'ya ait keçi, kalbi dışarda olan oğlak dünyaya getirdi.
Büyükmangıt Mahallesi\'nde hayvan besiciliği yapan Rauf Yuka\'a ait keçi, ikiz oğlak dünyaya getirdi. Oğlakların biri doğumdan sonra ölürken diğerinin de kalbinin dışarıda olduğu fark edildi. Yavru hemen, veriner Ahmet Mert\'e getirildi. Mert\'in muayene etiği oğlağın kalbinin dışarıda olduğu ve bu tür vakaların milyonda bir meydana geldiği belirtildi.
Şaşırdığını kaydeden Veteriner Ahmet Mert, \"Araştırmama göre milyonda bir rastlanan bir vaka. Oğlak anne karnında beslenmeye bağlı bir hastalık veya genetiğe bağlı oluşan bir durum sonucu kalbi dışarıda dünyaya gelmiş\" dedi.
Veteriner Mert ile Rauf Yuka, yaşama şansı olamadığı belirtilen oğlağı tedavisi için Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi\'ne teslim etti.

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