Ofspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-3

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

STAT: Sürmene Vali İsmet Gürbüz Civelek

HAKEMLER: Serkan Çınar (xxx), İsmail Şencan (xxx), Erkan Akbulut (xxx)

OFSPOR: Beycan (x)- Fatih Kaan Arıman (xx), Selim (xx), Canberk (x) (Dk.85 Nevzat Bilen), Muammer (xx), Muhammet (xx), Niyazi (xxx), Fatih Aydın (xxx), Hamdi (xx), Furkan Karabatak (x) (Dk.79 Talha x), Ferhat (x)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle (xx)- Murat Yıldırım (xxx), Eren (xxx), Turgut Doğan (xx), Sincere (x) (Dk.57 Dening xxx), Murat Akça (xxx), Mustafa Batuhan (xxx), Mina (xxx), Rahman Buğra (x) (Dk.46 Cissokho xxx), Dia (xxx), Furkan (x) (Dk.76 Barazite x)

GOLLER: Dk.72 Niyazi (Penaltı) (Ofspor), Dk.85 Mina, Dk.88 Eren (Penaltı), Dk.89 Selim (Kendi kalesine) (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Muhammet (Ofspor), Dia (Evkur Yeni Malatyaspor)

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur maçında TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta mücadele eden Ofspor’u deplasmanda 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 72’nci dakikada penaltıdan Niyazi kaydederken, konuk ekibin golleri 85’inci dakikada Mina, 88’inci dakikada penaltıdan Eren ve 89’uncu dakikada Selim’den (kendi kalesine) geldi.

43’üncü dakikada rakiplerinden sıyrılarak topla birlikte ceza sahasına giren Turgut Doğan, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

45’inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Dia’nun kaleye gönderdiği şutu, savunmada son anda Selim engelledi ve daha sonra keleci Beycan topa sahip oldu.

49’uncu dakikada Ferhat’ın sağdan ortasına Hamdi gelişine ayağının içi ile vurdu, top üstten auta çıktı.

66’ncı dakikada Turgut Doğan’ın ceza sahası yayı üzerinden sert şutunda kaleci Beycan topu yumrukladı, devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

71’inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Fatih Aydın, Dia’dan sıyrılmak isterken rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi.

72’nci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Niyazi, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

85’inci dakikada savunmanın ceza sahası içerisinde uzaklaştırmaya çalıştığı top Cissokho’nun önünde kaldı. Onun kaleye paralel pasında arka direkte Mina meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

88’inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor’un kazandığı penaltı vuruşunda Eren topu kaleci Beycan’ın solundan ağlara gönderdi: 1-2.

89’uncu dakikada Dening’in sağ çizgiden ceza sahasına gönderdiği top savunmada Selim’e çarparak ağlarla buluştu: 1-3.

Karşılaşma 3-1 Evkur Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

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