Öfkeli kuşlar 9 milyar dolar yumurtladı!

İnternet oyunu Angry Birds (Öfkeli Kuşlar), ilk yayınlandığı 2009'dan bu yana 500 milyonu aşkın kullanıcı tarafından indirildi. Bu büyük ilgi, oyunun yapımcısı sosyal medya oyun şirketi Rovio'nun değerinin 9 milyar dolara çıkmasını sağladı. Çocukların gözdesi olan oyunun karakterleri, oyuncak üreticilerinin satışlarını da artırdı.



Her şey basit bir cep telefonu oyunuyla başladı. Yumurtalarının çalınmasına çok içerleyen Öfkeli Kuşlar (Angry Birds) 2,5 yılda milyonlarca insanın kalbini kazanmayı başarınca, yapımcısını ihya etti. Uzun süre indirme listesinin başında kalan Öfkeli Kuşlar, şirketin değerinin 9 milyar dolara çıkmasına büyük katkı sağladı. Oyunun üreticisi Rovio, uygulamasını iTunes'dan 0,99, Google Play'den ise 2,99 dolara satıyor. Yüklemeler dışında lisans satışlarından da oldukça gelir elde eden şirketin Finlandiya'da kurduğu, yumurtalarını korumak için canhıraş bir mücadele veren kuşların maketleriyle dolu oyun parkı da Disneyland'ın en büyük rakibi olarak görülüyor.

Zaman gazetesinin haberine göre, oyunun karakterleri, oyuncak üreticilerinin de gözdesi. NPD Group analisti Anita Frazier öfkeli kuşların, lisanslı oyuncak sektöründe önemli bir payı olduğunu belirtiyor. Lisanslı oyuncakların perakende satış fiyatlarının lisanslı olmayan oyuncaklara oranla yüzde 50 daha fazla olduğuna işaret eden Frazier, "Lisanslı ürünler bu şekilde daha yüksek fiyattan satılabiliyor. Lisansların cinsiyete göre ilgi çekmeye yönelik eğilimleri var. Kız çocuklar için Disney Prensesi ve Hello Kitty ve Arkadaşları satılırken, kalan diğer büyük markalı oyuncaklar ise büyük oranda erkekler tarafından alındı." bilgilerini veriyor.

En çok satanlar sıralaması

İlk 5'e giren geleneksel oyun lisansları; Arabalar Filmi, Disney Prenses, Star Wars, Thomas ve Arkadaşları ve Oyuncak Hikâyesi oldu. Bunların her biri toplam lisanslı oyuncak satışlarını yüzde 3 ile yüzde 10 oranında artırdı. İlk çeyreğin büyüme kaydeden ilk 5 lisansı da şöyle: Angry Birds, Arabalar Filmi, Hello Kitty ve Arkadaşları, Karayip Korsanları ve Star Wars.