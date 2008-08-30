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Yaşam

Öfkeli kebabçıların sırrı çözüldü

Referans gazetesi yazarı Nur Demirok'a göre, fazla kırmızı et yiyenler, diğer insanlara göre zamanla daha öfkeli hale geliyor. Demirok, bunun nedenlerini de yazdı

30 Ağustos 2008 03:00

 
Sağlığı korumanın yolu olarak okurlarına kırmızı ve beyaz et yerine balık yemeyi öneren Referans gazetesi yazarı Nur Demirok, kırmızı etin insan üzerinde yarattığı ve bugüne kadar pek bilinmeyen başka bir etkisinden de söz etti.

Demirok, bugünkü yazısında, fazla kırmızı et yiyenlerin yemeyenlere oranla zamanla daha fazla öfkeli ve sinirli biri haline geldiğini ileri sürdü. Demirok, şunları yazdı:

" Mezbahada kesilmeyi bekleyen bir hayvan hemcinslerine yapılan muameleyi görüyor ve kendine özgü his algılarıyla o sahneyi değerlendiriyor. Kan ve et kokan bir ortam! Biraz önce koklaştığı hayvanı insan sınıfından birileri kesmiş derisini yüzüyor!
Evet, sahne oldukça dramatik! Fakat benim için şu anda önemli olan şey bir süre sonra kebap haline gelecek bu lezzetli etin sağlığa etkisi! Kesilmek üzere strese giren hayvan beş duyusunun kendine verdiği emir ve sezgilerle aniden "adrenalin" ve "kortizol" salgılıyor.
Adrenalin heyecan ve korku durumunda salgılanan bir hormon. Sindirimi durduruyor tüm vücudu alarma geçiriyor. Kalbi yoruyor, tansiyonu fırlatıyor. Kısacası yaşamı savunan bir salgı. Kortizol ise yine adrenal korteks tarafından salgılanan benzer bir başka türev. Kortizol da stres hormonu gibi görev yapıyor.
İşte kana karışan bu hormonlar doğrudan hayvanın kas dokusuna kadar gidiyor. Ve sonra kebabı yediğinizde de doğrudan sizin kas hücrelerinize!
Bilmem şimdi fazla kebap yiyenlerin neden öfkeli olduğunun sırrını çözebildiniz mi?" 
 
 

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