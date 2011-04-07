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ÖFKELİ KALABALIK LİNÇ ETMEK İSTEDİ MALATYA (A.A)

07 Nisan 2011 10:27

-ÖFKELİ KALABALIK LİNÇ ETMEK İSTEDİ MALATYA (A.A) - 07.04.2011 - Malatya'da terörist cenazesine katıldığı iddia edilen kişiye linç girişiminde bulunuldu. Alınan bilgiye göre, Polat beldesinde kahvehanede haberleri izleyen vatandaşlar dün Malatya'da defnedilen terörist cenazesine köyde yaşayan Ali Gelincik'i gördü. Ali Gelincik'in evine giderek darp eden kalabalık kaçarak muhtarlık yanındaki iş yerine sığınan Gelincik'i almak istedi. Olay yerine gelen Doğanşahir kaymakamı kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Beldeye gelen çok sayıda jandarma ekibinin aldığı güvenlik önlemleri altında Gelincik çıkarılarak Malatya'ya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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