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Dünya

Öfkeli baba 4 kızını bıçakladı KAHİRE (A.A)

16 Ekim 2011 06:24

-Öfkeli baba 4 kızını bıçakladı KAHİRE (A.A) - 16.10.2011 - Mısır'ın Sohac kentinde Tarık M. (39) isimli bir adam henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 4 kızını önce bıçakladı sonra oturdukları apartmanın merdivenlerinden aşağıya attı.  Sohac Savcılığı'nda sekreter olarak çalışan öfkeli baba, 4 kızını bıçakladıktan sonra onları merdivenden attı.  Yaralı kızlar, semt sakinlerinin yardımı ile hastaneye kaldırılırken, baba Tarık M. polis tarafından gözaltına alındı.  Sohac Savcılığı'nın olay ile ilgili olarak soruşturma başlattığı bildirildi.

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