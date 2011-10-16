-Öfkeli baba 4 kızını bıçakladı KAHİRE (A.A) - 16.10.2011 - Mısır'ın Sohac kentinde Tarık M. (39) isimli bir adam henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 4 kızını önce bıçakladı sonra oturdukları apartmanın merdivenlerinden aşağıya attı. Sohac Savcılığı'nda sekreter olarak çalışan öfkeli baba, 4 kızını bıçakladıktan sonra onları merdivenden attı. Yaralı kızlar, semt sakinlerinin yardımı ile hastaneye kaldırılırken, baba Tarık M. polis tarafından gözaltına alındı. Sohac Savcılığı'nın olay ile ilgili olarak soruşturma başlattığı bildirildi.