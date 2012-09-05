Ofisteki masa oyuncakları stresi alıyor

ABD’de yapılan bazı araştırmalara göre, 1960’lı yıllardan bu yana ofis masalarında kullanılması için özel olarak üretilen oyuncakların iş ortamlarında stres ve sıkıntıları giderdiğini, çalışanları rahatlattığını ortaya kondu.

Ayrıca çalışanların masalarını kendi eşyalarıyla ne kadar “kişiselleştirirlerse” o kadar rahat çalıştıkları belirtildi.

Kum saatleri, mıknatıslı oyuncaklar, ya da “Newton beşiği” adı verilen birbirine çarpan toplardan oluşan düzenek, temel fizik prensiplerini göstermenin yanısıra rahatlatıcı etkiye de sahip.

Önde gelen internet alışveriş sitelerinden Amazon, müşterilerine yaklaşık 200 farklı türde masa oyuncağı sunuyor. ThinkGeek internet sitesi 100 farklı oyuncak satarken, Office Playground yalnızca stres topunun 268 değişik türünü piyasaya sürdü. Geleneksel ofis oyuncaklarına ek olarak çizgiroman kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte çeşitli hayali kahramanların oyuncakları da işyerlerinin masalarını süslemeye başladı. Son yıllarda özellikle mancınık, elektronik füze rampası, lastik bant tabancası gibi masa oyuncaklarının popüler olduğu belirtilirken Star Wars oyuncakları da favoriler arasında.