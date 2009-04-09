Ofisiniz sizi hasta edebilir

Ofis ortamında kullanılan havalandırma ve ısıtma sistemleri, bilgisayarlar ve fotokopi makineleri tehlike saçıyor.



Çalışan insanların çoğu, zamanlarının büyük kısmını ofis ortamında geçiriyor.

Sürekli dört duvar arasında olmak, psikolojik ve fiziksel birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Almanya’nın önde gelen sağlık dergilerinden Fit For Fun’da yayımlanan bir habere göre; uzmanların 'ofis hastalıkları' olarak nitelendirdikleri bu rahatsızlıklar,modern çağın en popüler hastalıklarılistesinde yer alıyor. Ofis hastalıkları arasında başı, ofislerdekullanılanhavalandırma ve ısıtma sistemlerinin sebep olduğu alerjiler,migren, nezle, grip, sinüzit, gıcık şeklindeki öksürük ve astım çekiyor.



Oksijen molaları verin



Sürekli kapalı bir ortamda çalışmak strese ve zaman zaman depresyona yol açarken, bunun bir uzantısı olarak kaşıntı, egzama ve zona gibi cilt hastalıkları da ortaya çıkabiliyor. Dört duvar arasında, oksijensiz bir ortamda çalışmanın yorgunluk, halsizlik, uyku hali, boğazda yanma, başağrısı, baş dönmesi, konsantrasyon güçlüğü gibi şikayetlere de yol açabildiğini belirten uzmanlar, vakit buldukça ofis dışına çıkmak gerektiğini söylüyor: “Gün içindemutlaka 2-3 dakikalık oksijen molaları verin.



Havalandırma sistemlerinin bakımlarının düzenli olarak yapılmasına özen gösterin. Bina içinde sigara içilmesine izin vermeyin. Parfüm ya da deodoran sıkan arkadaşlarınızı uyarın.”



Koltuk sizi kucaklamalı



Gün boyunca bilgisayar başında çalışmak da, iskelet sistemiyle ilgili rahatsızlıklara yol açıyor. Sürekli bilgisayar ekranına bakmak gözlerde sulanma, kızarma ve kaşıntı yaratıyor. Yanlış sandalye seçimi sırt ve boyun ağrılarına, yanlış oturmak ise kamburluğa neden oluyor.

Aşırı mouse kullanımı ise, kol ve ellerde sinir zedelenmelerine sebep olabiliyor. Tüm bu sorunların önüne geçebilmek için bir ofisi dekore ederken, estetiği kadar konforuna da önem vermek gerekiyor.



Ofisteki sandalyeniz ya da koltuğunuz, sizi kucaklamalı yani mutlaka kolları olmalı. Aynı zamanda, alt bel bölgenizi de destekler nitelikte olmalı. Yüksekliği ve yatırılabilirliği ayarlanabilir olmalı. El sağlığı içinse, mutlaka yastıklı birmouse pad tercih edilmeli.



Fotokopi makinesi alerji saçıyor





Ofislerde kullanılan fotokopi makineleri de birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Bu makinelerin içerdiği karbon, boya ve mürekkep gibi malzemeler ile fotokopi

kağıtları, alerjik durumlara yol açabiliyor.



Kötü yönetici kalp krizine yol açıyor



İsveç'te yapılan ve Fit For Fun dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre; ofis ortamının hastalık saçmasına yol açan en önemli unsurlardan biri de kötü yöneticiler. İsveçli uzmanlar, kötü yönetici ile kalp hastalıkları riski arasında güçlü bir bağlantı olduğunu söylüyor. Bu risk, kişi aynı işte ne kadar uzun süre çalışırsa; o kadar artıyor. İş yerinde hafifsenmenin ve destek görmemenin strese neden olduğunu belirten uzmanlar, bu durumun çalışan insanları sigara içmek gibi kötü alışkanlıklara sevk edebileceğini belirtiyor.



Araştırmaya göre; yöneticisinden memnun olmayan insanların kalp krizi geçirme riski yüzde 25. Bu oran, kendisini mutsuz eden bir işte çok uzun süre çalışanlarda yüzde 64'e kadar çıkıyor.













