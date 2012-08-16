Mutlu eden ofis sandalyesi

ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Massachusetts Institute of Technology'den (MIT) bilim insanları uzun süre bilgisayarının karşısında çalışanları rahatlatacak bir ofis koltuğu geliştirdi.

Bilim insanları tasarımcı Ben Fluri ile birlikte çalışarak geliştirdikleri koltuğa Formula 1 arabalarının yapımında kullanılan karbon parçalar ekledi.

Kol koyma ve dayanma yeri olmayan “özgür koltuk” üzerine oturan kişi nereye isterse o yöne hareket ediyor.

Tasarımcı ekip bugüne kadar yapılan araştırmalarda uzun süre aynı pozisyonda oturmanın kişiyi hem fiziksel hem de ruhsal olarak olumsuz etkilediğinin ortaya çıktığını söyledi.

Bilim insanları koltuğun, üzerine oturan kişinin psikolojisini olumlu yönde etkileyeceğine inanıyor. (ntvmsnbc)