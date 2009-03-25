Ofis ortamı göz kurutuyor!

Ofislerin klimalı ortamları ve bilgisayar ekranları, göz kuruluğunun gün geçtikçe daha fazla görülmesine neden oluyor.



Göz sulanmasıyla belirti veren göz kuruluğu, bir süre sonra kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemeye başlıyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nden (ASM) Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Naci Sakaoğlu, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada uzun süreli bilgisayar kullanımının göz kuruluğunu tetiklediğini söylüyor.



20 Mart 2009, İstanbul - Gözyaşı, kornea tabakasının tahriş olmasını engelleyerek rahat bir görüş sağlıyor. Ayrıca gözü besliyor ve yabancı maddelerin teması durumunda gözü temizliyor. Göz kırpma refleksinin azalması, kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen göz kuruluğunun en önemli nedenlerinden birini oluşturuyor. Göz kuruluğu kadınlarda, özellikle menopozla birlikte daha fazla görülüyor. Bunun dışında bazı göz hastalıkları da kuruluğu tetikliyor.



Göz kuruluğunu tetikleyici en önemli dış etkenler;



• Uzun süre bilgisayar kullanımı

• Televizyon izleme

• Araba kullanma gibi göz kırpmamızı yavaşlatan günlük hayattaki alışkanlıklarımız



Göz kuruluğu nasıl oluşuyor?



Korneanın beslenmesinin gözyaşına bağlı olduğuna ve gözyaşı kalitesinin önemine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi’nden (ASM) Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Naci Sakaoğlu şunları söyledi:



“Kornea tabakası, damarsız bir dokudur ve beslenmesini sadece gözyaşıyla yapabilir. Kişi, normalde her 15-20 saniyede bir göz kırpar ve her kırpmada gözyaşı, göz kapağıyla birlikte kornea üzerinde ince bir film tabakası şeklinde dağılır. Kornea, açık kaldığı süre içerisinde beslenmesini, savunmasını ve nemlenmesini bu gözyaşından sağlar. 15-20 saniye sonra gözümüzü tekrar kırptığımızda bu gözyaşı gider yerine yenisi gelir. Göz kuruluğunda asıl sorun gözyaşı kalitesinin bozukluğudur. Korneanın, beslenmesini sağlayabilmesi için gözyaşının belli bir süre bu bölgede kalması gerekir. Normalde, dikey bir yapının üzerine sıvı döküldüğünde sıvının orada durması mümkün değildir. Ancak gözyaşı yapısını oluşturan maddelerden birisi olan musin, gözyaşının retina üzerinde 40-50 saniye boyunca kalmasını sağlar. Göz hiç kırpılmazsa bu süre içerisinde göz yaşı aşağı doğru kaymaya başlar. Ancak gözyaşında, musin maddesinin eksikliği gözyaşının korneadan daha hızlı bir şekilde akmasına neden olur. Musin eksikliğine bağlı olarak oluşan gözyaşı kalitesizliği sonucu gözyaşı, 10 saniyeden hızlı akarsa kuruluk sorunu başlar. “



Gözde kumlanma hissi belirtilerden birisi



Göz kuruluğu yaşayan hastalar çoğunlukla gözde sulanma şikâyetiyle doktora başvuruyorlar. Çünkü gözyaşı korneada tutunamıyor ve kapağın altında göllenme ve sulanma, korneada ise kuruma yaşanıyor.



Göz kuruluğunun diğer belirtileri;



• Göz batması

• Yanma

• Kızarıklık

• Nadiren göz açıp kapatırken takılma hissi



Göz kuruluğu, kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Çok ileri seviyede hasta günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremez ve gözünü açamaz hale geliyor.



Katkı maddesiz suni gözyaşları kullanılabilir



Anadolu Sağlık Merkezi’nden (ASM) Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Naci Sakaoğlu, göz kuruluğuna karşı şu önerilerde bulunuyor:



“Göz kuruluğunun tedavisinde suni gözyaşları kullanılıyor. Günümüzde suni gözyaşlarından en yararlısı katkı maddesiz olanlarıdır. Katkı maddesiz suni gözyaşları, hiçbir yan etkisi bulunmadığı için kişi istediği kadar kullanabilir. Göz kuruluğunu engellemek için maalesef herhangi bir tedbir bulunmuyor. Ama kişinin, göz kuruluğu hissettiği zaman gözlerini kırpıştırması şikâyetini geçirecektir. Güneş gözlüğü kullanımı sadece güneşi değil rüzgârı da önleyeceğinden faydalı olabilir ancak doğrudan gözyaşıyla ilgisi yoktur. “

