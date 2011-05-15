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Spor

OFFSHORE 225'İ YİNE "BEŞİKTAŞ" KAZANDI İSTANBUL (A.A)

15 Mayıs 2011 19:48

-OFFSHORE 225'İ YİNE "BEŞİKTAŞ" KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - İstanbul Offshore Kulübü tarafından düzenlenen Işıklar Dünya Offshore 225 Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışını da Murat Leki-Hamdi Kitapçı'dan oluşan ''Beşiktaş'' teknesi kazandı. ''Fatih Belediyesi Grand Prix'' adı altında Haliç'te gerçekleştirilen yarışın ilk gününde kürsüye çıkan ''Beşiktaş'' ikinci günde de rakiplerine fırsat vermedi ve toplam 43.17,796'lık zamanlarıyla birincilik kupasını kaldırdı. Yarışmanın startı ile heyecanlı mücadelede dünkü talihsizlikleri yaşayan tekneler, başta hızlarını biraz temkinli tutarken, ikinci bölümden itibaren kıyasıya rekabet Haliç sularında kendini gösterdi. İlk günün kupasının ve sabahki sıralama turlarının birincisi olan ''Beşiktaş'' ekibinin ardından dünkü yarışı tamamlayamayan Joseph-Berna Muhlbauer çiftinden oluşan ''Galatasaray'' bugün başarılı bir yarış çıkararak ''Beşiktaş''ın ardından toplam 44.26,906'lık dereceyle ikinci, Kerem Zorlu-Boğaç Hürzat'dan oluşan ''WD40'' ise 44.32,687'lik zamanlarıyla üçüncü sırada yer aldı. Organizasyonun ikinci gününde 10 tekne start alırken, ''Franke'', ''Miele'', ''Lenore'', ''Yacht'', ''Angel Yacht'' genel klasmanda dereceye girerken, ''Stihl'', ''Olympique Marsilya'', ''YKM Sport'' ve ''Viking'' tekneleri yarışa teknik problemler nedeniyle veda ettiler. Işıklar Dünya Offshore Şampiyonası'nda 2011 sezonunun diğer etaplarının 21-22 Mayıs'ta Samsun'da, 28-29 Mayıs'ta Adana'da, 18-19 Haziran'da Erdek'te, 2 Temmuz'da Elazığ'da, 3 Temmuz'da Tunceli'de, 6-7 Ağustos'ta tekrar İstanbul'da, 17-18 Eylül'de Kuşadası'nda, 8-9 Ekim'de Kahramanmaraş'ta, 15-16 Ekim'de Gaziantep'te ve 29-30 Ekim'de de Mersin'de düzenlenmesi planlanıyor.

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