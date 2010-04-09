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Yaşam

Office bedava oluyor

Microsoft'un ücretli uygulama paketi Office, Starter 2010 sürümüyle birlikte bazı kısıtlamarla birlikte kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak.

09 Nisan 2010 03:00

Microsoft'un ücretli uygulama paketi Office, Starter 2010 sürümüyle birlikte bazı kısıtlamarla birlikte kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak. Microsoft'un önemli isimlerinden Chris Capossela, daha önce hakkında çok az açıklama yaptıkları Starter 2010 özel sürümüyle ilgili bazı detayları kamuoyuyla paylaştı.

Microsoft'un popüler uygulama paketi Office'in son sürümü merakla beklenirken, bu sürümle birlikte kullanıcılara sunulacak olan Office Starter 2010'u kullanıcılar ücretsiz olarak kullanabilecek.

Google'ın Google Docs servisiyle ortaya çıkması ve bu online uygulamayla kullanıcılarına Microsoft'un Office paketine ücretsiz alternatif olması, Microsoft'un da farklı arayışlara girmesine neden oldu.

İki gün önce kamuoyuyla Office'in bu özel sürümüyle ilgili açıklama yapan Microsoft'un Başkan Yardımcısı Chris Capossela, kullanıcıların merak ettiği soruları yanıtladı. Office Starter'ın ücretli olan sürümlere göre kısıtlı bir kullanıma izin vereceğini ifade eden Capossela, Word ve Excel'in ücretsiz olarak kullanılabileceğini; ancak bu uygulamalarda 45 saniyede bir değişen reklam içeriğine de yer verileceğini belirtti. PowerPoint'i bu ücretsiz sürüme dahil etmeyerek kullanıcıları ücretli Office sürümüne teşvik edeceklerini söyleyen Capossela, Word'ün en karmaşık yapıdaki dokümanları dahi sorunsuz bir şekilde açabileceğine dikkat çekti.

Bazı kısıtlamalarla birlikte kullanılabilecek olan Office'de örneğin Word kelime işlemcisi altında makrolardan kullanıcılar faydalanamayacak, Excel'de ise dosya üzerinde çalışılabilecekken tablolarla birlikte grafik tablosu kullanılamayacak. Selim Öztürk





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