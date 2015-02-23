Off-road gezisinde kaza, 3 ölü

Aydın’ın Söke ilçesinden İzmir’in Tire ilçesine arazi araçlarıyla yola çıkan off-road topluluğu üyelerinin konvoyunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan arazi aracı 70 metreden, içinde su bulunmayan dere yatağına yuvarlandı. Kazada Aydın Barosu üyesi avukatlardan Ferat Sayın ve meslektaşı Özge Özkeskin ile babası Mehmet Sayın öldü.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Tire’ye bağlı Başköy Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde meydana geldi. Aydın’ın Söke ilçesinden 13 araçla hareket eden off-road topluluğu üyeleri, dağ yolları üzerinden İzmir’in Tire ilçesine yola çıktı. Başköy Mahallesi Hayit Alanı Mevkii’ndeki sarp araziden ilerleyen konvoyda, Özge Özkeskin’in yönetimindeki 09 JN 343 plakalı arazi aracı, virajda kontrolden çıktı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Kamuran Kızılboğa’nın haberine göre, araç, yaklaşık 70 metre yükseklikten ’Aç Öldüren Deresi’ adlı, içinde su bulunmayan dere yatağına yuvarlandı. Araç hurdaya dönerken; sürücü Aydın Barosu üyesi avukat Özge Özkeskin, meslektaşı Ferhat Sayın ve onun babası Mehmet Sayın kanlar içinde kaldı. Konvoydakilerin ihbarı üzerine kaza sağlık, AKS 110 ve jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine harekete gelen sağlık ekipleri, sürücü Özge Özkeskin ile Mehmet Sayın’ın kaza yerinde öldüğünü belirledi. Araçtan çıkartılan Ferhat Sayın ise ambulans Tire Devlet Hastanesi’ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Özge Özkeskin ile Mehmet Sayın’ın cesedi Tire Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Aydın Barosu’na kayıtlı avukatların Söke’de çalıştıkları ve topluluk üyeleriyle sık sık bir araya gelip Ege Bölgesi’nin farklı noktalarına off-road gezilerine katıldıkları öğrenildi. Üç kişinin yaşamını yitirdiği kazada, topluluk üyeleri ile ölenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.