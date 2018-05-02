OECD'yi 4'e, AB ortalamasını 16'ya katladı; Türkiye, konut fiyat artışında zirvede!

Türkiye, konut fiyatı artışında dünya liderliğine yükseldi. Coldwell Banker, OECD verilerine göre dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ülkelerin listesini yayınladı. Dünyanın farklı coğrafyalarından 39 ülkenin yer aldığı araştırma, 2010-2017 yılları arasında konut fiyatlarında yaşanan hareketi mercek altına aldı.

Türkiye'de 2010'dan bu yana konut fiyatları yüzde 106,8 arttı. Türkiye, konut fiyatı artışında araştırmaya katılan 39 ülke arasında birinci sırada yer aldı. Türkiye'yi sırasıyla şu ülkeler izledi;

Brezilya (yüzde 94,7)

İzlanda (yüzde 82,2)

Estonya (yüzde 72,9)

İsveç (56,5)

İsrail (56,4)

Kanada (54,3)

Çin (49,2)

Avusturya (48,8)

Endonezya (47,2)

Euro Bölgesi'ni 16'ya katladık

Sözcü'de yer alan habere göre, Konuyla ilgili açıklama yapan Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş, "Söz konusu verilere göre; 2010-2017 yılları arasında OECD ülkelerindeki ortalama fiyat artışı yüzde 24,7 seviyesinde gerçekleşirken, geçtiğimiz 7 yılı ciddi bir finansal belirsizlikle geçiren Euro Bölgesi’nde ise bu rakam yüzde 6,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye’deki konut satış fiyatı artışının yüzde 106,8 olduğunu düşündüğümüzde, ülke olarak, konut fiyatı artışında OECD’yi 4’e, Euro Bölgesi’ni ise 16’ya katladığımızı ifade edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kiralıkta dünya üçüncüsüyüz

Kiralık konutta dünya üçüncüsü olduğumuzu ifade eden Gökahn Taş sözlerine şu şekilde devam etti; "2010-2017 yılları arasındaki kiralık konut fiyatlarına baktığımızda da ilk iki ülkenin Baltık ülkelerinden oluştuğunu, Türkiye’nin de yine ilk 3 ülke içinde yer aldığını görüyoruz. Kiralık konutta birinci sırada yüzde 123,1’lik yükselişle Estonya bulunurken, ikinci sırada ise yüzde 75,6 ile Litvanya yer alıyor. Türkiye ise yüzde 58,5’lik artışla listenin üçüncü sırasında. İlk 10’daki diğer ülkeler ise, Rusya, İzlanda, Güney Afrika, Şili, Avusturya, Kolombiya ve Letonya olarak sıralanıyor"

En kazandıran yine konut oldu

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, konutun en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu belirtti. Timur konuyla ilgili şu yorumu yaptı; "Konut fiyatlarındaki artışı analiz etmek için aslında birer, ikişer yıllık dönemlerden çok daha uzun vadeye bakmak gerekiyor. Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki; Türkiye’de 10 yıllık dönemlerde gayrimenkul her zaman en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. OECD ülkeleri arasında ne kadar çok konut satışı gerçekleştirsek de dünyadaki marka şehirler arasında yerimizi daha iyi noktalara getirmek için yapacak çok iş var. 2017 yılı Küresel İnovasyon Raporu’nda (GII Report) Türkiye 43. sırada. Bu rapor neleri araştırarak hazırlanıyor? İnsan Kaynağı ve Araştırma (eğitim, yükseköğretim, ar-ge), Altyapı (bilişim, genel altyapı, sürdürülebilir çevre), Pazar Gelişmişliği (kredi, yatırım, ticaret ve rekabet) ve İş Gelişmişliği (bilgi işçileri, inovasyon çevresi, bilgi birikimi) gibi gelişmişliği gösteren konular. Konut ve inşaat sektörüne baktığımızda, 120 yıldır aynı iş modellerinin hakim olduğunu görüyoruz. Biz 3 yıl önce kendi içimizde AR-GE ekibimizi oluşturduk. Teknolojinin gayrimenkul sektörüne entegre olmasını hedefledik. Birçok teknoloji firması ile bir araya geldik, birlikte yenilikçi iş modelleri geliştirdik. Teknoloji gerekliliktir, ihtiyaçtır, demirbaştır. Türkiye’nin rekabetçi bir seviyeye gelebilmesi için ise inovasyon şarttır. Gayrimenkul sektörünün işleyişinin sürdürülebilirlik açısından gelişmiş ülkelerdekine benzer bir yola girmesi gerektiği kanaatindeyim. Avrupa’da Yüksek kaliteli ofis pazarında yıllık kira rayiçlerinde Londra 1200 € ile birinci. Biz İstanbul olarak ilk 15’te yokuz ve değer olarak Londra’nın 4’te biri seviyesindeyiz. Aslında bu aynı zamanda bir potansiyel…"

Konut fiyat artışını Anadolu sırtlayacak

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Türk gayrimenkul sektörünün başarısının fiyatlara yansıdığını söyledi. Bugüne kadar Türkiye’deki konut fiyat artışını İstanbul’un sırtladığını ifade eden Ziya Yılmaz, "İstanbul’da özellikle Anadolu yakasındaki fiyatların zamanla Avrupa yakasını yakalayacağını hatta kısa bir zaman sonra da o seviyeleri geçeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla İstanbul’daki Anadolu yakası temelli değerlenme devam edecek. Fakat asıl hareket Anadolu’nun büyük şehirlerinde yaşanacak. Bunların başında da İzmir geliyor. Geçtiğimiz günlerde Knight Frank tarafından yayınlanan araştırmaya göre de İzmir 2017 yılında dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ikinci şehir oldu. Bu da İzmir’in, Anadolu’nun potansiyelini gösteren çok önemli bir veri. Bana göre, bugün gayrimenkul hâlâ en güçlü yatırım aracı olma özelliğini koruyor. Yeter ki doğru lokasyon, doğru şirket ve doğru fiyat bir araya gelsin…” şeklinde konuştu.

Ülke 2010-2017 Konut Fiyat Artışı (%)

Türkiye 106,8

Brezilya 94,7

İzlanda 82,2

Estonya 72,9

İsveç 56,5

İsrail 56,4

Kanada 54,3

Çin 49,2

Avusturya 48,8

Endonezya 47,2

Letonya 46,9

Norveç 46,9

Meksika 44

Güney Afrika 42,5

Avustralya 41,3

Lüksemburg 39,7

Litvanya 36,3

ABD 32,7

Almanya 31,4

Macaristan 31,4

Birleşik Krallık 30,1

Çek Cumhuriyeti 25,7

İsviçre 25,4

OECD 24,7

Danimarka 20,6

Slovakya 16,7

Belçika 15,7

Güney Kore 12,8

İrlanda 12,5

Japonya 10

Portekiz 9

Euro Bölgesi 6,7

Finlandiya 6,7

Fransa 3,4

Hollanda 2,1

Polonya 0,2

Slovenya -4,8

Rusya -11,5

İtalya -15

İspanya -17,4

Yunanistan -37,3

Ülke 2010-2017 Kira Artışı (%)

Estonya 123,1

Litvanya 75,6

Türkiye 58,5

Rusya 58,2

İzlanda 42,7

Güney Afrika 40,9

Şili 33,8

Avusturya 29,6

Kolombiya 28,8

Letonya 27

ABD 23,6

Finlandiya 22,2

Hollanda 21,1

Güney Kore 20,8

Macaristan 19,8

Avustralya 18,9

Norveç 18

İsrail 17,5

Birleşik Krallık 17,4

İrlanda 16,9

Yeni Zelanda 16,2

Meksika 15,8

Danimarka 15,2

Çek Cumhuriyeti 15

Polonya 14,6

Portekiz 13

İsveç 12,7

Almanya 9,7

Lüksemburg 9,6

Belçika 9,5

Euro Bölgesi 9,4

Kanada 8,3

Fransa 6,7

İsviçre 5,9

İtalya 5,5

Slovenya 5

Slovakya 2,2

İspanya 0,5

Japonya -2,5

Yunanistan -22,7