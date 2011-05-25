-OECD: ''TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜYECEK'' ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 ve gelecek yıl ise yüzde 5,3 büyüyeceğini tahmin ediyor. OECD'nin yılda iki kere yayımladığı ''Ekonomik Görünüm Raporu''na göre, 2010 yılında yaklaşık yüzde 9 büyüyen Türkiye ekonomisinin, kredi koşulları daha sıkı hale gelirken, bu yıl yüzde 6,5 ve gelecek yıl yüzde 5,3 büyüyeceği öngörülüyor. Raporda, Türkiye'nin cari işlem açığının da 2012 yılında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 8,9'una ulaşacağı tahmin ediliyor. OECD Raporunda, bankaların zorunlu karşılık oranlarının, politika faiz oranları artırılmadan yükseltilmesinin, kredilerin ve ekonomik aktivitenin yavaşlaması sonucunu doğurması konusunu yetkililerin yakından takip etmesi ve gerekirse diğer önlemleri almaya hazır olması gerektiği belirtildi. Mali politikanın sıkı biçimde uygulanmaya devam edilmesi gerektiği üzerinde durulan raporda, bölgesel asgari ücret gibi yapısal reformların da daha dengeli büyüme için gerekli olmayı sürdüreceği kaydedildi. Raporda yer alan tahminlere göre, Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 6,5 ve gelecek yıl yüzde 5,3 büyüme kaydedecek. OECD, tüketici fiyatlarının 2011 yılında yüzde 5,7 ve 2012'de ise yüzde 6,1 olacağını öngörüyor. Geçen yıl yüzde 11,7 olan işsizlik oranının ise bu yıl yüzde 10,6 ve gelecek yıl yüzde 10,4'e gerileyeceği ifade ediliyor. Türkiye'nin cari işlem açığı ise tahminlere göre, bu yıl GSYH'nın yüzde 8,7'sine, gelecek yıl ise yüzde 8,9'una ulaşacak.