OECD ülkeleri içinde ilk sırada: Türkiye'de vatandaşların yüzde 67'si ülke gelirinin yüzde 10'luk zengin kesime aktığını düşünüyor

Türkiye, milli gelirin en zengin yüzde 10'luk kısma aktığını en çok düşünen ülke oldu. OECD'nin son gelir eşitsizliği raporuna göre Türkiye'de vatandaşların eşitsizlik algısı ise en yüksek seviyede.

Türkiye vatandaşlarının yüzde 67'si, “Ülkenin toplam gelirinin büyük bölümü en zengin yüzde 10'a akıyor” derken, Türkiye bu oranla tüm OECD ülkeleri içinde ilk sırada yer alıyor.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre OECD ortalaması ise yüzde 52 seviyesinde bulunuyor.

Ülkesinde gelirin yüzde 10'luk zengin kısma aktığını en az düşünen halk ise yüzde 38'le Danimarka halkı.

Raporda ülke vatandaşlarının bu derin gelir eşitsizliğini nasıl algıladığı üzerinde duruluyor. OECD raporda Türkiye'nin hem gelir eşitsizliğinin çok yoğun olduğu, hem de vatandaşlarının bu konudaki endişeyi derinden hissettiği ülke olduğunun altını çiziyor.