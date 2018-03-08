OECD: Türkiye'de kadınlar aynı işi yaptıkları erkeklerden yüzde 20 daha az kazanıyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre, Türkiye’de kadınlar aynı işi yaptıkları erkeklerden yüzde 20 daha az kazanıyor. Kadın İşçi Gerçeği raporuna göre, Türkiye’de kadınların çalışma hayatındaki en önemli üç sorunu: Düşük ücret, işsizlik, sigortasız çalıştırılma. Kadınların yüzde 92’si sendikasız, yüzde 25’i güvencesiz işlerde çalışıyor.

ABD’deki kadın tekstil işçilerinin 1857 yılında başlattığı, 129 işçi kadının can verdiği eşit işe eşit ücret mücadelesinin üzerinden 161 yıl geçti ama fark hâlâ kapanmadı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) verilerine göre Türkiye’de kadın-erkek ücretleri arasındaki fark yüzde 20 seviyesinde. OECD ortalaması yüzde 16 olan bu oran ABD’de yüzde 18, Yeni Zelanda, Belçika ve Lüksemburg’da ise yüzde 6’larda. Birleşmiş Milletler’e göre bu hızla fark ancak 70 yıl sonra kapanabilir, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ise eşitliğin ancak 2168’de yani 150 yıl sonra kapanabileceğini hesaplıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre dünyada çalışabilir kadın nüfusunun sadece yarısı istihdam ediliyor. Erkeklerde bu oran yüzde 77.

Gazete Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre Türkiye, WEF’in Cinsiyet Eşitliği Raporu’nda 2017 itibarıyla 144 ülke arasında 131. sırada yer alıyor.

En büyük sorun sigorta

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği raporuna göre kadınların çalışma hayatındaki en önemli üç sorunu: Düşük ücret, işsizlik, sigortasız çalıştırılma.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), 2025 yılına kadar Türkiye’ye 50 bin yeni kadın girişimci kazandırılması ve 5 milyon kadına daha istihdam sağlanması için çağrıda bulundu. KAGİDER Başkanı Sanem Oktar “Ülke olarak 2023’e ve ötesine uzanan bir vizyonumuz var. Bu vizyonun hayata geçmesi de kadınların ekonomik ve sosyal alanlarda güçlenmesine bağlıdır. Dolayısıyla bizim hayallerimiz Türkiye’nin geleceğidir” diye konuştu.