OECD: Türkiye'de 15-29 yaş arası kadınların yüzde 52'si ne okuyor ne de çalışıyor

Yeni eğitim yılı başlarken, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD yıllık eğitim raporunu yayınladı. Rapora göre, Türkiye, 15-29 yaş arası kadınların eğitim ve işgücünden en fazla uzak kaldığı ülke.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin yıllık raporunda Türkiye ayrıca, Suudi Arabistan ve Endonezya ile birlikte, zorunlu eğitim süresinin en az olduğu ülkeler arasında yer aldı.

OECD'nin her okul yılı başında yayımladığı "Bir Bakışta Eğitim" raporunda, 34 OECD ülkesiyle Suudi Arabistan'ın da yer aldığı G-20 ülkelerindeki eğitim durumu değerlendirildi.

Kadınlar ne okuyor ne de çalışıyor

Rapora göre, Türkiye'de 15-29 yaş arasındaki kadınların yüzde 52'si ne okuyor ne de çalışıyor. Bu oran, Türkiye’de kadınların zorunlu eğitimlerinin ardından, işgücüne katılmak yerine evlenmelerinden kaynaklanıyor.

OECD'nin raporuna göre, erkek nüfusunun yüzde 80'i ise zorunlu eğitim sonrası okula devam ediyor veya çalışmaya başlıyor.

Zorunlu eğitimde Endonezya ile aynı ligde

Türkiye'yi, ABD, Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinden ayıran bir başka konu da eğitimin süresi. OECD ülkelerinde zorunlu eğitimin süresi en az 13 yılken, Türkiye, Suudi Arabistan ve Endonezya gibi ülkelerde bu süre 8 ile 10 yıla düşüyor.

Raporda, Finlandiya, İrlanda, İsveç ve Avustralya ise, düşük gelirli ailelerin çocuklarının, üniversite mezun olmasının en iyi sağlandığı ülkeler olarak göze çarptı.