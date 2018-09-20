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Ekonomi

OECD, Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü

OECD'ye göre Türkiye, 2019'da yüzde 0.5 büyüyecek

20 Eylül 2018 16:38

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye için 2018 ve 2019 büyüme tahminini düşürdü.

OECD, Türkiye'nin 2018 ve 2019 yılları için büyüme tahminlerini düşürdü.

Kuruluş, 2018 yılı büyüme tahminini yüzde 5.1'den yüzde 3.2'ye, 2019 yılı için ise yüzde 4.9'dan yüzde 0.5'e çekti.

OECD'nin bugün yayımlanan raporunda, Türk Lirası'ndaki baskı ile banka ve şirketlerin yüksek borçları yüzünden Türkiye'nin büyüme hedeflerinin çok ciddi bir şekilde zayıfladığı yorumu yapılırken, "yüksek enflasyon ile artan faizlerin güven ortamına yapacağı etkiye ve bunun da tüketimin ve yatırımların azalmasına yol açacağı" uyarısında bulunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda 2019 için büyüme öngörüsünü 2.3 olarak belirtildi.

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