OECD, Türkiye için 2021 büyüme beklentisini yükseltti

2021-2022 küresel ve bölgesel ekonomik büyüme beklentilerinde revizyona giden Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Türkiye'nin 2021 büyüme tahminlerini yüzde 2,9'dan 5,9'a yükseltti.

OECD, 2022 yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 3,0'e çekti. Aralık raporunda beklenti yüzde 3,2, Ocak raporunda ise yüzde 3,5 seviyesinde bulunuyordu.

OECD raporunda, Çin, Hindistan ve Türkiye'de, sıkı mali önlemler ve imalat ve inşaat sektörlerindeki canlanma sayesinde ekonomik faaliyetin salgın öncesi seviyesini aştığı belirtildi.

Raporda ayrıca yüksek emtia fiyatlarının, Hindistan ve Türkiye gibi net emtia ithalatçısı ülkelerde enflasyonu yükselteceği vurgulandı.

OECD raporunda, 2022 mali yılında GSYH'de yüzde 12,6 artış ile Hindistan'ın başı çekeceği, ardından yüzde 7,8 ile Çin'in geleceği tahmin ediliyor.