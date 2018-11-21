OECD, Türkiye ekonomisi için 2019 yılında daralma öngörüyor

Küresel ekonomik görünüme dair yeni raporunu yayımlayan OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) dünyada ekonomik büyümenin zirveye ulaştığını, küresel ticaret endişeleri ve sıkı para politikaları nedeniyle küresel büyümenin yavaşlayacağını ortaya koydu.

Türkiye, Arjantin ve Brezilya başta olmak üzere gelişen ülke ekonomilerinde 2019 yılının kötüleşme sinyalleri taşıdığı belirtildi.

Türkiye'nin 2018 için büyüme tahmini yüzde 3,3'e çıkarılırken 2019 için yüzde 0,4 daralma öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağustos'ta açıkladığı Orta Vadeli Plan'da (OVP) 2019'da yüzde 3-4'lük büyüme beklediklerini belirtmişti.