OECD: İstihdamın yarısı otomasyonla yok olabilir, Türkiye en riskli dördüncü ülke

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Nisan (DHA) – Yeni bir araştırma, küresel istihdamın neredeyse yarısının otomasyonla yok olabileceğini ortaya çıkardı. Türkiye imalat sektörü istihdamı ise OECD ülkeleri genelinde en yüksek riske sahip ülkeler arasında Slovakya, Litvanya ve Yunanistan\'ın ardından dördüncü sırada yer aldı.
The Economist’te yer alan bir habere göre OECD tarafından hazırlanan yeni bir çalışma, 32 ülke genelinde istihdamın yüzde 14’ü otomasyon karşısında risk altındayken, en az yüzde 70 olasılıkla tamamen otomatikleşebileceği belirtiliyor.
Rapora göre işlerin yüzde 32’si ise yüzde 50 ile yüzde 70 arasında olasılıkla, giderek artan otomasyon nedeniyle risk altında.
Rapora göre bu veriler ışığında 32 ülke genelinde toplam 210 milyon işin tehlikede olduğu sonucuna varılıyor.
Otomasyonla birlikte en fazla tehlikede olan iş gücü alanları ise yüzde 60’ın üzerinde bir oranla gıda hazırlama, yüzde 60’a yakın bir oranla inşaat, temizlik, araç kullanma, tarım işçiliği, konfeksiyon imalatçılığı, kişisel hizmetler, satış olarak belirtiliyor.
Riski yüzde 50’nin altında olan alanlar ise müşteri hizmetleri, işletme, bilişim teknolojileri, bilim ve mühendislik, sağlık hizmetleri, konaklama hizmetleri ve perakende yönetimi, üst yönetim ve siyaset, öğretmenlik.
Raporda ülkeler arası da bir karşılaştırma yapıldı ve Türkiye’nin istihdamın otomasyon karşısında en fazla risk altında olduğu ülkeler arasında yer aldığı vurgulandı. Rapora göre ülkelerin imalat sektörlerinin otomasyon ile istihdamının zarar görme olasılıkları şöyle sıralanıyor:
Ülke Risk (%)
Tüm ülkeler 48
Yeni Zelanda 39
Norveç 40
Finlandiya 41
ABD 41
Kuzey İrlanda 42
Birleşik Krallık 42
İsveç 43
Hollanda 44
Danimarka 44
Kanada 45
İrlanda 45
Singapur 45
Belçika 46
İsrail 46
Estonya 47
Güney Kore 47
Avusturya 49
Rusya 49
Çek Cumh. 49
Fransa 51
İtalya 52
G.Kıbrıs 52
Polonya 52
Japonya 53
Slovenya 53
İspanya 54
Almanya 54
Şili 55
Türkiye 55
Yunanistan 57
Litvanya 57
Slovakya 62