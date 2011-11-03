-OECD ile vergi sözleşmesi imzalanacak ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - OECD ile ''Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi'', G-20 ülkeleri Liderler Zirvesi sırasında yapılacak törende Türkiye adına Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından imzalanacak. Sözleşme, mükellef haklarını da gözeterek taraf ülkeler arasında vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele amacıyla kapsamlı işbirliğini hedefliyor. Alınan bilgiye göre, OECD – Avrupa Konseyi ''Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma sözleşmesi'' Türkiye saatiyle 19.40'ta Cannes'da imzalanacak. Çok taraflı bir anlaşma olan ve OECD ile Avrupa Konseyi'nin öncülüğünde hazırlanıp birçok ülke tarafından imzalanan sözleşmenin imza törenine Bakan Şimşek'in yanı sıra OECD Genel Sekreteri Angel Gurria da katılacak. Sözleşmenin Türkiye açısından kapsayacağı vergiler, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi olacak. Mükellef haklarını da gözeterek taraf ülkeler arasında vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele amacıyla kapsamlı işbirliğini hedefleyen sözleşmede, öngörülen idari yardımlaşma yöntemleri ise bilgi değişimi, eşzamanlı vergi incelemeleri, yurt dışı vergi incelemeleri, tahsilatta yardımlaşma ve tebligat olacak. Yardımlaşmanın kapsamının taraf ülkelerin mukim ve vatandaşları ile sınırlı tutulmadığı, üçüncü ülke mukimleri ve vatandaşlarının da kapsama alındığı öğrenilirken, sözleşmede Türkiye ile birlikte Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Hindistan, Endenozya, Japonya, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu 24 ülkenin imzası bulunuyor.