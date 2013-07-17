OECD: Euro Bölgesi'nde işsizlik tansiyonu artırıyor

OECD yayımladığı yıllık istihdam raporunda, ileri yaşlardak birçok işçinin de malî baskılarla

yüzleşmek zorunda kaldığını ve erken emeklilik hakkından yararlanamadığını vurguladı. Bununla birlikte vasıfsız işçilerin bütün ülkelerde iş bulmakta zorlandığı ifade edildi.

BBCTürkçe'nin konuya ilişkin haberi şöyle:

Euro Bölgesi ülkelerinde ortalama işsizlik oranınının 2014 sonlarına doğru %12,3'ü bulacağı, Almanya'da %5 altına düşerken Yunanistan ve İspanya'da %28'e ulaşacağı belirtildi.



Aynı dönemde Fransa'da bu oranın %11, İtalya'da ise %12,5 olması öngörülüyor.



Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı %12,2, OECD ülkeleri ortalaması ise %8,2 olarak kaydedildi.



Raporda, "OECD genelinde toplam 48 milyon kişi işsiz; bu rakam, krizin başladığı tarihten bu yana 16 milyon artışı ifade ediyor," denildi.



İş ve gelir kaybına uğrayan kesimler daha çok vasıfsız işçiler ve dar gelirli aileler oldu.



Raporda, yüksek işsizlik oranının birçok ülkede sosyal doku üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı.



Türkiye'de durum



OECD rakamlarına göre 2012 yılı itibariyle Türkiye'de işsizlik oranı %9,4 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl bu oran %10 olmuştu. Gençler arasındaki işsizlik oranı %17,5.



Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'ndaki gerçek artış oranı ise 2011'de %8,8 iken 2012'de %2,2'ye düştü.



Bu durum istihdam artışına da yansıdı. Önceki yıl %6,6 oranında olan istihdam artışı 2012'de %2,9'da kaldı.