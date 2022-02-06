OECD'den enflasyon değerlendirmesi: 'Türkiye hariç tutulduğunda fiyat artışı makul'

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerindeki enflasyon ortalaması aralık 2021'de yüzde 6,6'ya yükselerek son 30 yılın rekorunu kırdı. OECD tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada söz konusu artışta Türkiye etkisine vurgu yaparak "Bu artışta Türkiye'deki enflasyonun etkisi var" denildi.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre OECD, Türkiye dışarıda tutulduğunda enflasyonun üye ülkelerde yüzde 5,6 olduğunu, bu oranın bir önceki enflasyon oranı olan yüzde 5,3'e göre makul bir artış olduğunu kaydetti.

Söz konusu açıklama OECD ülkeleri ile Türkiye arasındaki enflasyon farkının boyutunu ortaya koydu. Ocak ayında açıklanan verilere göre Türkiye yüzde 21,3 olan enflasyon, aralık ayında yüzde 36,1'e yükselmişti. Geride kalan hafta açıklanan verilere göre ise enflasyon yüzde ocakta 48,7'ye yükseldi. Aralıkta ABD'de enflasyon yüzde 6.8 olan enflasyon yüzde 7'ye yükselirken, İngiltere'de yüzde yıllık 4.6'dan yüzde 4.8'e çıktı.

Gıda enflasyonunda lider Türkiye

Türkiye’de kasımda yüzde 27.1 olan "resmi” gıda ürünleri enflasyonu aralıkta yılık yüzde 43.8’e yükselirken, bu orana en yakın artış yüzde 17.2 ile Kolombiya’da. Gıdadaki zam oranında çift hane gören diğer ülkeler yüzde 11.6 ile Meksika ve yüzde 10.4 ile Litvanya.

Kalan 34 ülkede ise gıda enflasyonu tek hanelerde. Ocakta ise Türkiye'nin gıda enflasyonu yüzde 55,61'e yükseldi.